Sáng 18-11, tại Công viên Chi Lăng (phường Sài Gòn), Sở VH-TT TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khai mạc triển lãm nghệ thuật “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” năm 2026, diễn ra từ nay đến ngày 25-11. Đồng chí Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM dự và cắt băng khai mạc.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. ẢNH: HOÀNG TRIỀU.

Triển lãm là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-2026).

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham quan triển lãm. ẢNH: HOÀNG TRIỀU.

* Tại Công viên Chi Lăng, trưng bày gần 100 hình ảnh với chủ đề “Phát triển Công nghiệp văn hóa - Nâng tầm vị thế TPHCM” giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, du lịch văn hóa, quảng cáo, thời trang…

Triển lãm tôn vinh đóng góp của văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; ghi nhận nỗ lực xây dựng thiết chế văn hóa hiện đại, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội.

* Với chủ đề “Phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc tại Thành phố mang tên Bác”, trên đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT TPHCM), giới thiệu 55 hình ảnh thể hiện tinh thần đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo chung sống hòa hợp trên địa bàn thành phố.

Các hình ảnh tập trung giới thiệu di tích, lễ hội truyền thống tiêu biểu, phản ánh nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, góp phần kiến tạo bản sắc cho siêu đô thị trong kỷ nguyên mới.

Người dân tham quan triển lãm. ẢNH: HOÀNG TRIỀU.

Tại Công viên Lam Sơn còn trưng bày 100 ảnh chủ đề “Nam kỳ khởi nghĩa - Rạng ngời hào khí phương Nam”, tái hiện cuộc khởi nghĩa cùng sự hy sinh của quân và dân Nam Bộ. Đối diện Công viên Chi Lăng là triển lãm “Từ Đại hội đến Đại hội” với 60 ảnh về các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

THIÊN BÌNH