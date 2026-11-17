Ngoài các đêm nhạc từ 25 đến 27-12, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần thứ 6 - “Hò dô” 2026 còn tổ chức các tọa đàm, hội thảo âm nhạc; cuộc tuyển chọn tài năng trẻ Cảm hứng “Hò dô” (Hozo Inspired Talent 2026)…

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM 2026 sẽ diễn ra tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo đề xuất của Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần thứ 6 - “Hò dô” 2026. Theo đó, liên hoan sẽ khởi động từ tháng 11, xuyên suốt đến tháng 12.

Chương trình hoạt động chính của liên hoan dự kiến diễn ra từ 25 đến 27-12 tại đường Lê Lợi (đoạn từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Huệ) và khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Lê Lợi).

Tối 25-12, Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM và phát trực tiếp trên các nền tảng số. Lễ bế mạc diễn ra vào tối 27-12.

Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM 2026 luôn thu hút đông đảo khán giả

Tiếp nối thông điệp với chủ đề City of world music – Thành phố âm nhạc thế giới, định hướng âm nhạc của liên hoan năm nay tập trung vào dòng chảy World Music, với sự giao thoa đa dạng giữa các thể loại như Rap, Rock, African Beat, Latin Music, EDM...

Những màu sắc âm nhạc đặc trưng từ nhiều nền văn hóa trên thế giới sẽ hội tụ tại Hò dô, hòa quyện cùng các chất liệu âm nhạc Việt Nam. Qua đó, tạo nên những dấu ấn riêng biệt, góp phần định hình một thương hiệu văn hóa - âm nhạc đặc trưng của TPHCM.

Các nghệ sĩ quốc tế sẽ tham gia trong lễ hội gồm: Nuit Incolore (Pháp); Kiki (Thái Lan); Hanbin, Younbans, Hwasa (Hàn Quốc); Inayat Kaur Bajaj (Ấn Độ); Otyken (Siberia); The Havana Social Club (Cuba)... Các ca sĩ Việt Nam tham gia dự kiến có: Soobin, Hòa Minzy, Ca nương Kiều Anh, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, Grey D, Dương Domic...

Bên cạnh sân khấu chính, “Hò dô” 2026 sẽ có khu vực sân khấu mở dành cho giới trẻ; ban nhạc đường phố; nghệ thuật đường phố; các nghệ sĩ, tài năng trẻ; khu vực dành cho thiếu nhi; khu vực hoạt động các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ…

Ngoài các hoạt động chính của liên hoan, “Hò dô” 2026 tổ chức các tọa đàm, hội thảo âm nhạc. Bên cạnh đó là Cuộc tuyển chọn tài năng trẻ Cảm hứng “Hò dô” (Hozo Inspired Talent 2026).

Dự kiến các tọa đàm liên quan đến nội dung AI đối với sản xuất âm nhạc hiện nay và đối với định hướng phát triển công nghiệp âm nhạc tại TPHCM; nội dung tác quyền và giải pháp thực hiện đối với các chương trình biểu diễn nghệ thuật hiện trên địa bàn TPHCM.

Các tọa đàm do Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TPHCM, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC).

Cuộc thi Cảm hứng “Hò dô” diễn ra từ tháng 11 đến 12, do Sở VH-TT TPHCM chủ trì, phối hợp thực hiện với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc TPHCM, Thành Đoàn, Đại học Quốc gia TPHCM và các trường đại học khác trên địa bàn thành phố.

TIỂU TÂN