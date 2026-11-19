Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp (Đồng Tháp) diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá giá trị di sản, kiến trúc nhà cổ và nét đẹp văn hóa miệt vườn Nam bộ.

Tối 18-11, tại xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.

Từ ngày 19 đến 24-11, lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động như: tái hiện Chợ nổi Cái Bè, hội thi chưng nghi, trò chơi dân gian, thả đèn hoa đăng, tái hiện nghi thức cúng đình, phiên chợ đồ cổ, trải nghiệm gói bánh tét… Qua đó giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán và đời sống sinh hoạt đặc trưng của người dân vùng sông nước Nam bộ đến du khách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu khai mạc lễ hội

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết, địa phương xác định sông Tiền đóng vai trò chiến lược, hướng tới hình thành trục kiến trúc cảnh quan - kinh tế sông Tiền, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ từ biên giới đến Biển Đông.

Trong đó, làng cổ Đông Hòa Hiệp có vị trí riêng, là điểm nhấn về văn hóa, kiến trúc và du lịch. Tỉnh mong muốn từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng, kết nối với các điểm đến dọc sông Tiền, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng đèn tượng trưng cho các gia đình chủ sở hữu nhà cổ tại làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, được hình thành từ thế kỷ XVIII, là một trong những điểm di sản kiến trúc và văn hóa tiêu biểu của vùng Nam bộ. Nơi đây hiện còn 7 ngôi nhà cổ có niên đại từ 150 đến 220 năm và 29 ngôi nhà được xây dựng cách đây từ 80 đến 100 năm. Không gian làng cổ còn mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ với những khu vườn cây ăn trái xanh mát, nếp sinh hoạt và văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Dịp này, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức phát động hưởng ứng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Du khách tham quan tiểu cảnh tái hiện khuôn viên nhà cổ trong làng Đông Hòa Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp gửi gắm, mỗi người dân là một chủ thể gìn giữ văn hóa, một đại sứ giới thiệu hình ảnh quê hương. Các cấp chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay bảo vệ di sản, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện và nghĩa tình.

QUANG VINH