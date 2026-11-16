Văn hóa

TPHCM bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

SGGPO

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản số 11224/UBND-VX ngày 14-11-2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11-2026.

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Pháo hoa tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng mừng ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: HOÀNG TRIỀU.

Theo đó, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm. Cụ thể, điểm bắn số 1 tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, với 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả pháo hoa tầm thấp, 60 giàn tầm thấp G25 và 30 giàn tầm thấp DBG.

Điểm bắn số 2 tại khu vực công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, với 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp và 60 giàn tầm thấp G25.

Điểm bắn số 3 tại quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, với 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả pháo hoa tầm thấp và 60 giàn tầm thấp G25.

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Pháo hoa tại khu vực công viên Bến Bạch Đằng mừng ngày Quốc khánh 2-9. Ảnh: HOÀNG TRIỀU.

Thời gian bắn pháo hoa tại cả 3 địa điểm từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 24-11-2026. Về kinh phí, thành phố bảo đảm kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Việc tổ chức bắn pháo hoa là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân thành phố.

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THIÊN BÌNH- HOÀNG TRIỀU

Từ khóa

Pháo hoa Bắn pháo hoa An Khánh Ngày văn hóa Việt Nam

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