Sáng 17-11, tại Hà Nội, cuộc thi cấp quốc gia Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2027 chính thức khởi động, hướng tới tìm kiếm gương mặt đại sứ hội tụ nhan sắc, tri thức và tình yêu dành cho di sản văn hóa dân tộc.

Khởi động cuộc thi Hoa hậu di sản Áo dài VIệt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cuộc thi mang quy mô cấp quốc gia, do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Truyền thông Q-Talent, theo văn bản chấp thuận của Sở VH-TT-DL Hà Nội.

NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, chia sẻ, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam mà còn là cầu nối quảng bá du lịch và văn hóa. Thông qua nghệ thuật trình diễn, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam sẽ được lan tỏa nhiều hơn tới bạn bè quốc tế.

Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam mà còn là cầu nối quảng bá du lịch và văn hóa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chuỗi hoạt động trải nghiệm tại Không gian Văn hóa Việt (số 16 đường Lê Thái Tổ, Hà Nội). Nơi đây sở hữu kiến trúc hơn 100 năm tuổi, kết hợp cùng các danh thắng biểu tượng của Thủ đô, hứa hẹn tạo nên không gian nghệ thuật truyền thống đặc sắc để thí sinh thẩm thấu và lan tỏa giá trị di sản.

Đảm nhận vai trò giám khảo, NSND Lê Khanh nhấn mạnh, cuộc thi không tìm những vẻ đẹp rập khuôn hay chỉ chạy theo chuẩn mực hình thể. Theo NSND Lê Khanh, tà áo dài tôn vinh đường nét tự nhiên nhưng đồng thời đòi hỏi người mặc phải có cốt cách, sự nền nã và chiều sâu tâm hồn. "Đại sứ áo dài cần mang bản lĩnh của thế hệ trẻ nhưng vẫn giữ được nét duyên thầm, biết kể câu chuyện văn hóa bằng cả trái tim và sự am hiểu để chinh phục công chúng quốc tế", NSND Lê Khanh kỳ vọng.

Hội đồng giám khảo, ê-kíp thực hiện cuộc thi. Ảnh ĐỖ TRUNG

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi đang sinh sống, học tập ở trong và ngoài nước, cao từ 1,65m trở lên, tốt nghiệp THPT, chưa kết hôn và chưa sinh con. Những thí sinh từng đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi hoặc người đẹp tại các cuộc thi cấp tỉnh sẽ được ưu tiên xem xét đặc cách vào vòng trong.

Ban tổ chức nhận hồ sơ đến hết ngày 15-12-2026. Dự kiến vòng chung kết tổ chức vào đầu tháng 1-2027 tại Hà Nội.

VĨNH XUÂN