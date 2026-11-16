Lần đầu tiên tổ chức Festival Dòng xanh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, sự kiện nhằm quảng bá bản sắc văn hóa, tiềm năng du lịch của tỉnh. Đồng thời, tạo bước đệm chiến lược cho chuỗi sự kiện hưởng ứng năm APEC Việt Nam 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Thông qua Festival, tỉnh An Giang hướng đến hình thành sự kiện văn hóa, du lịch thường niên mang thương hiệu riêng, khai thác hiệu quả giá trị các dòng sông, vùng biển, kênh rạch, cảnh quan thiên nhiên và đời sống văn hóa cộng đồng. Đây cũng là dịp thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư.

Festival Dòng xanh An Giang lần thứ I năm 2026 sẽ khai mạc ngày 22-11.

Theo Ban Tổ chức, Festival Dòng xanh An Giang diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, tại phường Rạch Giá, với nhiều hoạt động đặc sắc. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22-11 tại Quảng trường Trần Quang Khải.

Điểm nhấn của sự kiện là hội chợ triển lãm nông nghiệp - du lịch kết hợp không gian ẩm thực, mua sắm với quy mô từ 250 - 300 gian hàng; hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn âm nhạc đường phố, xúc tiến và kêu gọi đầu tư, diễu hành trang phục truyền thống, giải chạy bộ Festival, giải bơi biển và các trò chơi dân gian.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, tỉnh An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 27-11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Ngày hội gồm các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các tỉnh, thành phố và trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP.

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