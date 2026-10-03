Bắt tạm giam đối tượng vi phạm nồng độ cồn, chống người thi hành công vụ

Bị CSGT kiểm tra và lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, một người đàn ông ở TP Đồng Nai đã không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, mà còn tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Ngô Thanh Quang (SN 1978, thường trú tại thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai thi hành các quyết định. Ảnh: CA TPĐN

Theo Công an TP Đồng Nai, chiều 29-9, tại quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Trảng Bom 1, phường Trảng Bom, tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông thì phát hiện ông Quang điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, ông Quang có nồng độ cồn trong hơi thở 0,872 mg/lít khí thở, vượt mức quy định. Ông Quang cũng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, ông Quang không chấp hành yêu cầu rời khỏi khu vực làm việc của lực lượng chức năng, tiếp tục lớn tiếng, chửi bới và đi vào khu vực tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ, rồi xô đẩy và tấn công một cán bộ công an.

Sau đó, tổ công tác khống chế ông Quang và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai xử lý theo quy định.

PHÚ NGÂN