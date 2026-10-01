Khởi tố 48 bị can liên quan đến vụ án tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 1-10, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) và các đơn vị liên quan.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ và tham ô tài sản. C01 đang tập trung làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.



Thiếu tướng Trần Văn Toản phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo các công ty điện lực như PC1, TV1, TV2, TV3 đã bị khởi tố. Tính đến tháng 7, C01 đã khởi tố 47 bị can ở 5 nhóm tội: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ và tham ô tài sản.

Theo C01, dự án đường dây 500 kV mạch 3 do EVNNPT làm chủ đầu tư có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và nhà thầu đều có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và nghiệm thu thanh, quyết toán. Các nhà thầu khi thực hiện nhiều hạng mục cũng có vi phạm.

Các công ty, đơn vị bị xác định có liên quan gồm, gồm: EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, PC1, Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần khoáng sản Tấn Phát, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4...

Trong quá trình điều tra, C01 đã tạm giữ 45,8 tỷ đồng, 1 triệu USD và tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán có giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng.

NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG