Vụ sai phạm điểm thi ở Tuyên Quang: Khởi tố Giám đốc Sở GD-ĐT và 40 bị can

Chiều 1-10, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) đã thông tin về vụ điểm Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang).

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, sáng 7-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định rút vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, thông tin tại họp báo

Đến nay, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh đạt kết quả cao.

Thứ nhất, bố trí coi thi và đánh số báo danh cho thí sinh tại các phòng thi để hỗ trợ nhau trong quá trình làm bài thi. Thứ hai, giám thị coi thi tạo điều kiện cho các thí sinh được trao đổi trong quá trình làm bài. Thứ ba, chỉ đạo giáo viên giải đề thi và trực tiếp vào phòng thi để đưa đáp án, hướng dẫn cho thí sinh.

“Chúng tôi kết luận hành vi sai phạm của các bị can xảy ra tại tất cả các phòng thi và với tất cả các môn thi. Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành GD-ĐT và niềm tin của xã hội”, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng nhấn mạnh.

Trong quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 41 bị can, trong đó có: Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang; Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó là 4 người giám sát thuộc 2 tổ kiểm tra của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc phân công giám sát kỳ thi, gồm: Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên; Nguyễn Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Vũ Thị Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Trào. Nhiều giáo viên các trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được phân công làm thư ký, giám thị, ủy viên phục vụ tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Tất cả được xác định hành vi vi phạm “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG