Pháp luật

Vụ Công ty Việt Mỹ: Đã khởi tố 9 bị can, thu hồi hơn 118 tỷ đồng và 261.000 USD

SGGP

Chiều 1-10, Bộ Công an tổ chức họp báo để thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý 3, nhiệm vụ công tác trọng tâm các tháng tiếp theo. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ).

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Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo. Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Theo đại tá Phạm Trường Giang, đến nay đã khởi tố 9 bị can trong vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Kết quả ban đầu xác định bị can Bùi Chân Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ, đã thành lập, chỉ đạo, điều hành các công ty tại Việt Nam và các pháp nhân ở Singapore, Hồng Công (Trung Quốc) để thực hiện việc mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Đồng thời, trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các bị can đã có hành vi khai báo gian dối để nhập khẩu, nhập lậu các thiết bị không đúng với nội dung được cấp phép.

Đại diện C03 cho biết, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi 118 tỷ đồng và hơn 261.000USD. Kết thúc điều tra, cơ quan điều tra cũng phát hiện những sai phạm, thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước để tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành.

Trước đó, tháng 7 vừa qua, C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Chân Phương; Hà Văn Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ; Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ để điều tra các hành vi buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ trái sang các bị can, gồm: Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: BỘ CÔNG AN.png
Từ trái sang các bị can, gồm: Bùi Chân Phương, Hà Văn Nam và Trần Thị Hồng Hạnh. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Mở rộng điều tra, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) và ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cùng về tội nhận hối lộ.

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NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG

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Công ty Việt Mỹ bị can khởi tố Bộ Công an thu hồi nâng giá thiết bị y tế C03 Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu

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