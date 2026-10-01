Khởi tố 7 bị can trong vụ villa, homestay "mọc như nấm" trong rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công an chiều 1-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ “Villa, homestay mọc "như nấm" trong rừng phòng hộ” ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 bị can, trong đó có ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, TP Hà Nội), về tội nhận hối lộ. Hiện nay, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của những người liên quan, xử lý theo quy định.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại buổi họp báo

Thời gian gần đây, báo chí đăng tải loạt bài điều tra “Villa, homestay mọc như nấm trong rừng phòng hộ”. Nội dung thông tin phản ánh nhiều năm qua, tại khu vực quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn ở địa bàn xã Kim Anh tiếp tục xuất hiện công trình dạng villa, homestay, khu nghỉ dưỡng. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh vi phạm cũ về trật tự đô thị từng bị cơ quan thanh tra kết luận chưa được xử lý dứt điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan kiểm tra, rà soát và kết quả cho thấy những phản ánh về tình trạng vi phạm ở khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn của báo chí là "có cơ sở".

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP Hà Nội cũng được giao vào cuộc kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan nếu có.

Cũng liên quan tới những vi phạm quản lý đất đai, vào tháng 9-2023, Báo SGGP cũng đã có loạt bài “Xẻ thịt đất rừng, đất nông nghiệp” phản ánh tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất nông nghiệp để xây dựng trái phép, mua bán tràn lan tại khu vực huyện Sóc Sơn (trước đây) và Ba Vì (trước đây) của Hà Nội, gây rối loạn công tác quản lý đất đai.

NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG