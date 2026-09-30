Khởi tố 2 bị can trong vụ chuyến xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng

Liên quan đến vụ vận chuyển bệnh nhân từ bệnh viện về nhà với chi phí lên đến gần chục triệu đồng, 2 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 30-9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành, lái xe cứu thương) và Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996, trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh, ngày 14-8-2026, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà tại phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh (đóng giả nhân viên y tế) tham gia vận chuyển.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan, gồm: tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300.000 đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai.

Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền 4,2 triệu đồng (cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

ĐỨC HẢI