Khởi tố 39 người liên quan vụ án xuất khẩu sầu riêng

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can về 6 nhóm tội danh, trong đó có tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 1-10, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.

Theo Đại tá Phạm Trường Giang, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 39 bị can về 6 nhóm tội danh, trong đó có tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ". So với thông báo gần nhất của Bộ Công an, số bị can đã tăng thêm 18 người.



Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03, thông tin tại họp báo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trước đó, tháng 11-2025, C03 khởi tố 17 bị can trong vụ án này, như Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Nguyễn Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Scitech...

Theo cơ quan điều tra, trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc xuất hiện tình trạng mua bán mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm và vi phạm về kế toán.

Mở rộng điều tra, ngày 28-7-2026, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Hoàng Trung, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Quang Hiếu, cựu Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật; về tội "Nhận hối lộ". Các bị can Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7; Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn; bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Giả mạo trong công tác".

Cơ quan Cảnh sát điều tra bước đầu xác định, ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu có dấu hiệu của việc ban hành "giấy phép con" để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Các sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của ngành nông sản Việt Nam.

NGUYỄN HƯỞNG - TIẾN CƯỜNG