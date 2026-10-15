Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang: Nghĩ cách làm mới hiệu quả hơn để tăng trưởng 2 con số

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu thành phố phải đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải nghĩ cách làm mới hiệu quả hơn để đóng góp vào tăng trưởng chung.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 15-10, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2026 gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn TPHCM.

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM hoan nghênh những kết quả thành phố đạt được trong 9 tháng qua. Đồng chí đánh giá một năm sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TPHCM đã từng bước thực hiện khối lượng công việc khổng lồ có tính cách mạng như: triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Luật Phát triển đô thị, sắp xếp lại bộ máy cán bộ và vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố đã định hình rõ nét 3 trụ cột phát triển chính gồm: Phát triển trong quy mô và tầm vóc mới; tập trung xử lý dứt điểm vướng mắc, tồn tại kéo dài; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo thực chất đời sống nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM và quà của lãnh đạo thành phố đến các tập thể có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng năm 2026 của TPHCM bắt buộc phải đạt 2 con số. “Nếu nghĩ không làm được thì sẽ không bao giờ làm được, còn nếu nghĩ làm được thì cơ hội của chúng ta rất lớn”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh và nhắc lại, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm, quý 4 cần tăng trưởng 13,23%.

Bí thư Thành ủy TPHCM phân tích, quý 4 thường là quý có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong năm. Ngoài ra, với quy mô đóng góp chiếm khoảng 23,4% GDP cả nước, nếu TPHCM giảm 1% tăng trưởng thì áp lực dồn lên các tỉnh, thành còn lại vô cùng nặng. Trung ương đã trao cho TPHCM nhiều cơ chế đặc thù vượt trội không chỉ để thành phố tự vượt lên chính mình, mà còn để thành phố hành động, gánh vác trách nhiệm chung với cả nước và tạo đà phát triển cho năm 2027.

Đại biểu dự hội nghị, sáng 15-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận diện điểm nghẽn lớn nhất không nằm ở chỗ thiếu nguồn lực mà ở khâu giải phóng và khai thác nguồn lực, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố phải nghĩ khác, làm khác và loại bỏ cách làm báo cáo hình thức.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Bí thư Thành ủy TPHCM nêu 5 nguyên tắc điều hành. Trước hết là xác định mức đóng góp thực chất bằng con số định lượng cụ thể cho từng ngành, từng khối, quy định rõ đơn vị chủ trì điều phối và đơn vị phối hợp để đạt kết quả chung.

Đồng chí yêu cầu cần có phương án dự phòng để chủ động ứng phó trước mọi tình huống. Các giải pháp quý 4 dù là khởi đầu nhưng phải tạo nền tảng đóng góp bền vững cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Triển khai đánh giá KPI cụ thể đối với từng tổ chức, cá nhân, phân công “rõ người, rõ việc” để cán bộ phải nghĩ khác và làm hiệu quả hơn.

Điểm một số nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tập trung giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án còn vướng mắc, thúc đẩy đầu tư tư nhân… Đồng chí lưu ý một lĩnh vực có đóng góp rất lớn cần tập trung hết sức trong mùa mua sắm cuối năm, là kích cầu tiêu dùng – du lịch.

Đồng chí gợi mở chuỗi chương trình tích hợp “5 trong 1” gồm: mua sắm – giải trí – du lịch – thương mại điện tử – thanh toán số; đồng thời gợi mở nghiên cứu cơ chế tín dụng tiêu dùng qua ví điện tử và mở rộng các chiến dịch mua sắm tại địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm tham luận tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, tăng trưởng 2 con số không chỉ là thử thách sức mạnh của nền kinh tế thành phố, mà còn là thách thức năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị và sự tham gia của các doanh nghiệp thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, Thường trực Thành ủy sẽ định kỳ 2 tuần/lần làm việc với Đảng ủy UBND TPHCM để nghe báo cáo về 3 nội dung trọng tâm: Tăng trưởng 2 con số, giải ngân đầu tư công và thu ngân sách. Đồng chí khẳng định thành phố không đánh giá cán bộ qua lời hứa, mà đánh giá tổ chức, cá nhân bằng kết quả cuối cùng và sự chuyển biến thực chất.

NGÔ BÌNH - MAI HOA