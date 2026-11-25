Cơ quan Quản lý và Kiểm soát thị trường khoáng sản chiến lược Congo (ARECOMS) thông báo CHDC Congo, quốc gia sản xuất coban lớn nhất thế giới, sẽ tạm ngừng xuất khẩu kim loại này từ ngày 30-11.

Coban là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất pin xe điện. Theo Công ty nghiên cứu thị trường Benchmark (Anh), quyết định mới có thể khiến nguồn cung coban toàn cầu năm 2027 giảm khoảng 29.000 tấn so với dự báo trước đó, làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt.

Động thái của Congo diễn ra trong bối cảnh nguồn cung coban tăng trở lại, nhu cầu từ các nhà tinh luyện Trung Quốc suy yếu và lượng tồn kho gia tăng.

Theo Benchmark, giá coban hydroxit giảm từ 23,75USD/pound vào cuối tháng 7 xuống còn 12,50USD/pound giữa tháng 11. Trước đó, đợt ngừng xuất khẩu năm 2025 từng đẩy giá mặt hàng này tăng hơn gấp đôi trong 3 tháng, từ 5,70USD lên 11,75USD/pound.

Nhu cầu mua coban từ Congo suy giảm khi các nhà tinh luyện chuyển sang nguồn nguyên liệu có giá cạnh tranh hơn, như coban tái chế và sản phẩm trung gian MHP từ Indonesia. Cùng với lượng hàng tồn kho ngoài Congo, các nguồn cung thay thế khiến sức mua coban hydroxit của nước này suy yếu.

Benchmark dự báo quyết định của Congo có thể khiến mức thiếu hụt coban toàn cầu năm 2027 tăng từ 22.000 tấn lên 40.000 tấn. Tuy nhiên, mức thiếu hụt thực tế còn phụ thuộc vào nguồn cung thay thế từ các nước khác, lượng tồn kho hiện có và nhu cầu thị trường.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Congo áp dụng cơ chế hạn ngạch từ tháng 10-2025, giới hạn tổng lượng coban xuất khẩu năm 2026 ở mức 96.600 tấn. ARECOMS cho biết đợt tạm ngừng xuất khẩu lần này nhằm điều chỉnh hạn ngạch phù hợp hơn với nhu cầu toàn cầu. Biện pháp sẽ được xem xét sau 4 tháng, nhưng việc nối lại xuất khẩu phải có quyết định riêng, trong đó xác định cụ thể sản lượng và hạn ngạch áp dụng.

Việc Congo siết xuất khẩu có thể hỗ trợ giá coban trong ngắn hạn. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của kim loại này còn phụ thuộc vào nhu cầu của ngành pin và sự phát triển của công nghệ thay thế, đặc biệt là pin lithium sắt photphat (LFP) không sử dụng coban.

HUYỀN HƯƠNG