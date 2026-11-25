Châu Âu đang đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng phức tạp, từ tấn công mạng, phá hoại hạ tầng thiết yếu đến đe dọa an toàn hàng không.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo quân sự các nước Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị họp tại Brussels (Bỉ), để đánh giá khả năng sẵn sàng phòng thủ và phối hợp ứng phó.

Ngày 23-11, khoảng 450 trường học tại Đức cùng nhiều trường học tại Đan Mạch nhận được thư điện tử đe dọa đánh bom. Cảnh sát Đức cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy các trường bị nhắm tới đối mặt nguy cơ cụ thể; cảnh sát Đan Mạch cũng đang điều tra và nhận định hiện chưa có lý do để lo ngại.

Theo truyền thông châu Âu, hơn 8.000 thư đe dọa đánh bom giả đã được gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức tại châu Âu trong tháng qua, chủ yếu nhắm vào trường học tại Anh, Ireland và Italy. Các hãng hàng không, sân bay và cơ quan truyền thông, tổ chức từ thiện cũng bị đe dọa, khiến hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, một số chương trình truyền hình gián đoạn và hàng ngàn học sinh phải sơ tán.

Trước đó, hồi đầu tháng, tin tặc đã can thiệp hệ thống điều khiển tủ đông tại nhiều nước châu Âu, khiến các siêu thị phải tiêu hủy thực phẩm hư hỏng, đồng thời ảnh hưởng một số ngân hàng máu tại Pháp.

Các nhân viên đội rà phá bom mìn của cảnh sát tiến hành kiểm tra bên trong một trường học ở Prati, Rome, Italy, sau một lời đe dọa đánh bom. Ảnh: FABIO FRUSTACI/EPA

Theo Hiệp hội Công nghệ số châu Âu DigitalEurope, từ ngày 18-10 đến 18-11, khu vực ghi nhận 16 sự cố an ninh, trong đó có 11 vụ tấn công mạng. Một ngân hàng Pháp cũng bị đánh cắp khoảng 100 triệu EUR thông qua nhà cung cấp dịch vụ.

Trả lời phỏng vấn Euronews ngày 23-11, Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU, Tướng Seán Clancy cảnh báo các mối đe dọa hỗn hợp đang gia tăng trong thời gian gần đây, trải rộng từ biển Baltic đến biển Đen.

Ông Clancy dẫn các sự việc tại Ba Lan, Đan Mạch và Đức, đồng thời cho rằng sự lan rộng của các hoạt động tấn công bất đối xứng là mối quan ngại an ninh lớn nhất hiện nay. Theo ông Clancy, khả năng các quốc gia thành viên phối hợp hành động khi xảy ra khủng hoảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh ngày càng phức tạp, EU đang đẩy mạnh rà soát năng lực quốc phòng và khả năng phối hợp giữa các nước thành viên. Ngày 17-11, các bộ trưởng quốc phòng EU đã thông qua Báo cáo rà soát quốc phòng phối hợp thường niên 2026 (CARD) của Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA).

Báo cáo khuyến nghị các nước thành viên phối hợp ngay từ khâu lập kế hoạch phát triển năng lực quốc phòng, thay vì mỗi nước tự xây dựng kế hoạch rồi mới tìm cách hợp tác. Bên cạnh mục tiêu sẵn sàng phòng thủ vào năm 2030, EU cũng cần chú trọng các nhu cầu lâu dài về nhân lực, huấn luyện và hạ tầng quân sự.

Theo Euronews, ngày 25-11, lãnh đạo quân sự các nước EU họp tại Brussels (Bỉ) để đánh giá mức độ sẵn sàng phòng thủ, khả năng ứng phó với các nguy cơ an ninh mới và sự phối hợp trong khối. Ukraine và hoạt động của Liên minh các nước sẵn sàng cũng nằm trong chương trình nghị sự.

HẠNH CHI tổng hợp