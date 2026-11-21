Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện công khai quy trình, thủ tục, thời gian, chi phí khám chữa bệnh; giải thích rõ tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị cho người bệnh, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện y đức.

Nhân viên y tế chuẩn bị thuốc theo đơn cho người bệnh. Ảnh: HÀ GIANG

Bộ Y tế vừa có Công văn số 8627/BYT-TCCB về tăng cường triển khai công tác chính trị, nâng cao y đức, gửi các sở y tế và các bệnh viện, viện trực thuộc bộ, đề nghị thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của nhân viên y tế; tiếp đón, hướng dẫn người bệnh tận tình, bảo đảm kín đáo, tôn trọng người bệnh.

Các bệnh viện cần công khai quy trình, thủ tục, thời gian và chi phí khám chữa bệnh; giải thích rõ tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị cho người bệnh. Việc khám bệnh, chỉ định xét nghiệm, kê đơn và điều trị phải phù hợp tình trạng bệnh, khả năng chi trả của người bệnh và quy định chuyên môn. Không lạm dụng nghề nghiệp để thu lợi, không gây khó khăn, thờ ơ, thiếu trách nhiệm hoặc có lời nói, hành vi xúc phạm người bệnh.

Tư vấn về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị. Ảnh minh họa

Nhân viên y tế có trách nhiệm hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc, chế độ chăm sóc và những nội dung cần thiết khi ra viện hoặc chuyển tuyến; tiếp thu ý kiến góp ý, phản ánh của người bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện phải tổ chức khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú, ngoại trú bảo đảm khách quan, trung thực, không can thiệp, định hướng hoặc làm sai lệch kết quả.

Kết quả khảo sát cần được phân tích để xác định những hạn chế trong quy trình khám chữa bệnh, thái độ phục vụ, điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ. Từ đó, xây dựng giải pháp khắc phục, cải tiến chất lượng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đo lường sự hài lòng của người bệnh.

Những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong khám chữa bệnh phải được phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

NGỌC DUNG