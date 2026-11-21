Nạn nhân đối mặt với nguy cơ cao bị suy hô hấp do vừa hít sặc nước biển, vừa hít khói trong đám cháy. Các bác sĩ đã xử trí để ngăn ngừa nguy cơ xẹp phổi, viêm phổi tiến triển.

Ngày 21-11, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận và điều trị một nạn nhân trong vụ nổ ghe trên biển.

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 17-11, anh P.V.T. (48 tuổi, xã Bình Khánh, TPHCM) đang điều khiển ghe thì động cơ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Anh T. nhảy xuống biển thoát thân. Dù biết bơi nhưng do hoảng loạn, anh bị sặc, hít nhiều nước biển trước khi được ứng cứu. Sau đó, anh T. được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Lúc này, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng khó thở. Khoảng 30%-40% diện tích cơ thể bị bỏng độ 2 và 3; chỉ số độ bão hòa oxy trong máu giảm còn 93%. Kết quả chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận hình ảnh tổn thương nhu mô phổi rải rác hai bên.

Ê-kíp cấp cứu nhận định, người bệnh có nguy cơ cao suy hô hấp nặng do vừa hít sặc nước biển vừa tiếp xúc khói lửa đám cháy.

Bệnh nhân lập tức được hỗ trợ oxy, bù dịch và điều chỉnh điện giải. Sau đó, ê-kíp Khoa Hô hấp tiến hành nội soi phế quản, ghi nhận niêm mạc đường thở sưng đỏ, ứ đọng nhiều đàm nhớt.

Ê-kíp kịp thời bơm rửa, giúp đường thở bệnh nhân thông thoáng, ngăn ngừa nguy cơ xẹp phổi, viêm phổi tiến triển. Đến nay, bệnh nhân đã tự thở, vùng da bỏng đang hồi phục.

Bệnh viện Nhân dân 115 cảnh báo tổn thương "kép" bỏng và ngạt nước. Nguồn: BVCC.

Bệnh viện Nhân dân 115 cảnh báo, khi xảy ra các tai nạn cháy nổ và ngạt nước trên sông nước, mọi nạn nhân đều cần được đưa đến bệnh viện theo dõi y tế kịp thời. Thực tế, sau khi ngạt nước hoặc hít phải khói lửa, người bệnh có thể vẫn tỉnh táo trong những giờ đầu. Tuy nhiên, phản ứng viêm và lượng nước hít sặc có thể âm thầm gây phù phổi cấp, viêm phổi hoặc xẹp phổi sau 6–36 giờ. Nạn nhân có thể suy hô hấp nguy kịch.

GIAO LINH