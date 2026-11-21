Sau phản ánh cơ sở khám chữa bệnh không phép ở xã Dương Hòa tiêm thuốc không qua thăm khám, cấp phát thuốc không nhãn mác, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị kiểm tra xử lý vi phạm.

Tiêm thuốc tại cơ sở không phép có thể gây nguy hiểm cho người bệnh. Ảnh minh họa

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm tại cơ sở khám chữa bệnh của ông Phí Văn Chung ở xã Dương Hòa (TP Hà Nội), sau khi báo chí phản ánh cơ sở này hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Theo thông tin báo chí phản ánh, cơ sở tiếp đón hàng trăm người bệnh mỗi ngày. Chủ cơ sở tiêm thuốc khi chưa qua thăm khám, tùy tiện thay đổi mũi tiêm, cấp phát thuốc không nhãn mác và bảo quản trong điều kiện ẩm mốc.

Trước thông tin trên, Cục đề nghị Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất, làm rõ điều kiện hoạt động của cơ sở và giấy phép hành nghề của người khám chữa bệnh. Đồng thời, xác minh nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo quản thuốc, vật tư y tế đang sử dụng, cấp phát.

Trước thông tin trên, Cục đề nghị Sở Y tế Hà Nội tổ chức kiểm tra đột xuất, làm rõ điều kiện hoạt động của cơ sở, giấy phép hành nghề của người thực hiện khám, chữa bệnh; xác minh nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo quản thuốc, vật tư y tế đang sử dụng, cấp phát. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh trái phép, thu giữ và xử lý số thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng.

Cục cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội và UBND xã Dương Hòa rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông Phí Văn Chung. Nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, căn cứ tính chất tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả (nếu có), các cơ quan chức năng xem xét chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục đề nghị tăng cường giám sát, hậu kiểm, không để cơ sở tái diễn hoạt động trái phép; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cơ sở khám chữa bệnh không phép, đồng thời cảnh báo người dân lựa chọn cơ sở y tế đã được cấp phép hoạt động. Sở Y tế Hà Nội báo cáo kết quả xử lý về Bộ Y tế trước ngày 27-11.

NGỌC DUNG