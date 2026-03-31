Nâng cao bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong giai đoạn phát triển mới

Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng xuất bản lần thứ 24, có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng vừa được phát hành.

Ấn phẩm do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì biên soạn, phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, được xác định là học liệu chuẩn mực phục vụ công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cuốn sách cập nhật toàn diện các quan điểm chỉ đạo mới, làm rõ tầm nhìn chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trọng tâm là khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn cho quần chúng ưu tú. Đây được xem là hành trang tư tưởng quan trọng, góp phần hình thành bản lĩnh chính trị và tư duy mới cho học viên các lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Nội dung tài liệu gồm 5 bài học, bao quát những vấn đề cốt lõi về Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ lịch sử hình thành và phát triển của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đến Điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và định hướng phấn đấu trở thành đảng viên. Cách trình bày theo chuyên đề ngắn gọn, dễ hiểu, có phần thảo luận giúp người học tăng khả năng liên hệ thực tiễn và tư duy phản biện.

Tài liệu tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong xây dựng Đảng. Việc trang bị kiến thức nền tảng giúp học viên xác định rõ mục tiêu, rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nội dung cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trình độ, chủ động thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, phát huy vai trò xung kích của quần chúng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Điểm mới nổi bật là sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Các quan điểm từ Đại hội XIV được lồng ghép xuyên suốt, giúp người học hiểu sâu và vận dụng hiệu quả vào công việc, cuộc sống. Cuốn sách cũng chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần cống hiến, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm.

Với những cập nhật kịp thời và nội dung hệ thống, Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng tiếp tục là công cụ quan trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị trên phạm vi cả nước. Ấn phẩm góp phần trực tiếp vào việc tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

NGUYỄN CHẮT