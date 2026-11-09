Khoa học công nghệ

Bosch Rexroth mang giải pháp tự động hóa và kết nối nhà máy đến VIMF Bắc Ninh 2026

SGGPO

Các trưng bày thể hiện sự chuyển dịch từ những hệ thống hoạt động độc lập sang mô hình nhà máy kết nối, cho phép trao đổi và khai thác dữ liệu theo thời gian thực.

Công ty CP Kỹ thuật Nam Hải Engineering giới thiệu công nghệ tại Triển lãm VIMF Bắc Ninh 2026
Công ty CP Kỹ thuật Nam Hải Engineering giới thiệu công nghệ tại Triển lãm VIMF Bắc Ninh 2026

Tại triển lãm VIMF Bắc Ninh 2026, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Bosch Rexroth cùng đối tác ủy quyền là Công ty CP Kỹ thuật Nam Hải (Nam Hải Engineering) giới thiệu các công nghệ điều khiển công nghiệp, truyền động và kết nối. Theo đó, Nam Hải Engineering sử dụng các thiết bị điều khiển, bộ truyền động và giao diện vận hành của Bosch Rexroth để xây dựng các hệ thống có khả năng trao đổi dữ liệu. Nhờ đó, đội ngũ kỹ thuật có thể theo dõi trạng thái của nhiều thiết bị thông qua một hệ thống chung, thay vì phải kiểm tra từng máy riêng lẻ.

Nam Hải Engineering tích hợp thiết bị thủy lực với bộ điều khiển và phần mềm, cho phép các thành phần này được theo dõi trong cùng một hệ thống. Thông qua quá trình trao đổi và tư vấn trực tiếp, đội ngũ kỹ thuật sẽ cùng doanh nghiệp đánh giá đặc điểm máy móc, điều kiện vận hành và yêu cầu bảo trì, từ đó đề xuất cấu hình phù hợp với nhu cầu thực tế của từng nhà máy. Đặc biệt doanh nghiệp không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hệ thống cùng một lúc. Quá trình nâng cấp có thể bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu trên một số thiết bị được lựa chọn, sau đó từng bước bổ sung công cụ giám sát hoặc nâng cấp hệ thống điều khiển khi nhu cầu phát triển.

“Tại Bosch Rexroth, chúng tôi kết hợp nền tảng công nghệ toàn cầu với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của các đối tác trong nước để mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp tại Việt Nam,” ông Lê Văn Hải, Tổng Giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam chia sẻ.

BÌNH LÂM

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Bosch Rexroth Tích hợp hệ thống Bộ điều khiển Thủy lực Kinh nghiệm thực tế Riêng lẻ Giao diện Ủy quyền Hiện đại hóa Tự động hóa nền tảng công nghệ toàn cầu triển lãm VIMF Bắc Ninh 2026 nâng cấp hệ thống điều khiển

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