Phường Bình Dương: Quỹ khuyến học, khuyến tài tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn

Ngày 7-11, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương đã trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho "Quỹ khuyến học, khuyến tài" phường Bình Dương.

Đại diện Vietcombank Đông Bình Dương trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng cho "Quỹ khuyến học, khuyến tài"

Ông Huỳnh Văn Hoàng, Phó Giám đốc Vietcombank Đông Bình Dương cho biết, thông qua hoạt động lần này, đơn vị mong muốn được góp sức chăm lo cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt.

Bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương ghi nhận, những năm qua, bên cạnh đóng góp cho phát triển kinh tế, Vietcombank Đông Bình Dương cũng đã góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…, cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

CAO SƠN - MINH DUY