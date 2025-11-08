Sức sống cơ sở

Phường Bình Dương: Quỹ khuyến học, khuyến tài tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh khó khăn

SGGPO

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương đã tổ chức trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho "Quỹ khuyến học, khuyến tài" phường Bình Dương.

Ngày 7-11, đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Bình Dương đã trao học bổng trị giá 100 triệu đồng cho "Quỹ khuyến học, khuyến tài" phường Bình Dương.

z7202167291227_0cd250f56286c5e09a6d3aba86851d11.jpg
Đại diện Vietcombank Đông Bình Dương trao bảng tượng trưng số tiền 100 triệu đồng cho "Quỹ khuyến học, khuyến tài"

Ông Huỳnh Văn Hoàng, Phó Giám đốc Vietcombank Đông Bình Dương cho biết, thông qua hoạt động lần này, đơn vị mong muốn được góp sức chăm lo cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt.

Bà Từ Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương ghi nhận, những năm qua, bên cạnh đóng góp cho phát triển kinh tế, Vietcombank Đông Bình Dương cũng đã góp phần chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…, cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

CAO SƠN - MINH DUY

Từ khóa

trao học bổng phường Bình Dương Vietcombank Đông Bình Dương học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn