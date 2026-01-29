Cận cảnh thi công các công trình phục vụ APEC 2027

Những ngày cuối năm, không khí thi công trên các công trường dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công triển khai theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", quyết tâm bảo đảm tiến độ được giao.

Các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm tại đường cất hạ cánh số 2 (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Trong 21 dự án phục vụ APEC 2027 do Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang thực hiện, hai dự án trọng điểm là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện quyết tâm và cách làm chủ động của địa phương, đặc khu và chủ đầu tư.

Không khí lao động khẩn trương trên công trường phản ánh quyết tâm của các đơn vị thi công trong việc đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 21.998 tỷ đồng. Dự án có quy mô 1.050ha, công suất thiết kế 18-20 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với các hạng mục chính như kéo dài đường cất hạ cánh, xây mới nhà ga hành khách T2, mở rộng sân đỗ và xây dựng khu nhà khách VIP.

Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đang hoàn thiện, hạng mục đường cất hạ cánh được đẩy nhanh với giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng.

Công nhân thi công đường hầm Nhà ga T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Công nhân gia công cốt thép trên công trường Nhà ga T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Các mốc hoàn thành chính của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc gồm: đường cất hạ cánh hoàn thành ngày 30-6-2026; nhà ga VIP hoàn thành ngày 30-9-2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) hoàn thành ngày 30-12-2026.

Phối cảnh Nhà ga T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Phối cảnh Nhà ga VIP (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Trong khi đó, Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 21.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu và triển khai thi công, khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó hạng mục đường công vụ đã hoàn thành 100%.

Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC có quy mô hơn 16ha, gồm các hạng mục: Trung tâm hội nghị và triển lãm (3 tầng nổi, 1 tầng hầm, tối thiểu 6.500 chỗ), nhà hát đa năng (6 tầng nổi, 1 tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ), công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Hiện các thủ tục chuyên ngành của dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đang được các cơ quan chủ trì phối hợp hoàn tất theo quy định, nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể

NAM KHÔI