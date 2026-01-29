Cận cảnh thi công các công trình phục vụ APEC 2027
SGGPO
Những ngày cuối năm, không khí thi công trên các công trường dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công triển khai theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", quyết tâm bảo đảm tiến độ được giao.
Trong 21 dự án phục vụ APEC 2027 do Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang thực hiện, hai dự án trọng điểm là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện quyết tâm và cách làm chủ động của địa phương, đặc khu và chủ đầu tư.
Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 21.998 tỷ đồng. Dự án có quy mô 1.050ha, công suất thiết kế 18-20 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với các hạng mục chính như kéo dài đường cất hạ cánh, xây mới nhà ga hành khách T2, mở rộng sân đỗ và xây dựng khu nhà khách VIP.
Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đang hoàn thiện, hạng mục đường cất hạ cánh được đẩy nhanh với giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng.
Trong khi đó, Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 21.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu và triển khai thi công, khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó hạng mục đường công vụ đã hoàn thành 100%.