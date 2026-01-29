Kinh tế

Đầu tư

Cận cảnh thi công các công trình phục vụ APEC 2027

SGGPO

Những ngày cuối năm, không khí thi công trên các công trường dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công triển khai theo tinh thần “3 ca, 4 kíp”, "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", quyết tâm bảo đảm tiến độ được giao.

_DSC5485.jpg
_DSC5468.jpg
_DSC5517.jpg
Các nhà thầu huy động hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công ngày đêm tại đường cất hạ cánh số 2 (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Trong 21 dự án phục vụ APEC 2027 do Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang thực hiện, hai dự án trọng điểm là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện quyết tâm và cách làm chủ động của địa phương, đặc khu và chủ đầu tư.

_DSC5498.JPG
_DSC5512.JPG
_DSC5559.JPG
_DSC5535.jpg
_DSC5547.jpg
Không khí lao động khẩn trương trên công trường phản ánh quyết tâm của các đơn vị thi công trong việc đưa dự án về đích đúng kế hoạch.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 21.998 tỷ đồng. Dự án có quy mô 1.050ha, công suất thiết kế 18-20 triệu hành khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với các hạng mục chính như kéo dài đường cất hạ cánh, xây mới nhà ga hành khách T2, mở rộng sân đỗ và xây dựng khu nhà khách VIP.

Hiện các hạng mục trọng yếu được triển khai đồng bộ; nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đang hoàn thiện, hạng mục đường cất hạ cánh được đẩy nhanh với giá trị thực hiện lũy kế khoảng 2.370 tỷ đồng.

_DSC5841.jpg
Công nhân thi công đường hầm Nhà ga T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)
_DSC5777.jpg
_DSC5768.jpg
Công nhân gia công cốt thép trên công trường Nhà ga T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)
_DSC5779.jpg
_DSC5788.jpg
Các mốc hoàn thành chính của dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc gồm: đường cất hạ cánh hoàn thành ngày 30-6-2026; nhà ga VIP hoàn thành ngày 30-9-2026; nhà ga T2 (giai đoạn 1) hoàn thành ngày 30-12-2026.
Nhà ga T2 .jpg
Phối cảnh Nhà ga T2 (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)
Nhà ga VIP .jpg
Phối cảnh Nhà ga VIP (dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc)

Trong khi đó, Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 21.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư chủ yếu và triển khai thi công, khối lượng chung đạt khoảng 33%, trong đó hạng mục đường công vụ đã hoàn thành 100%.

cd16760efc6d72332b7c7.jpg
6845b85f323cbc62e52d8.jpg
80b305ab8fc8019658d95.jpg
6b77e66f6c0ce252bb1d6.jpg
Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC có quy mô hơn 16ha, gồm các hạng mục: Trung tâm hội nghị và triển lãm (3 tầng nổi, 1 tầng hầm, tối thiểu 6.500 chỗ), nhà hát đa năng (6 tầng nổi, 1 tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ), công viên APEC và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
f0cb1cd096b318ed41a211.jpg
c1de1cc296a118ff41b02.jpg
879c1d8197e219bc40f34.jpg
4b93858e0fed81b3d8fc3.jpg
0a7ce6696c0ae254bb1b12.jpgHiện các thủ tục chuyên ngành của dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đang được các cơ quan chủ trì phối hợp hoàn tất theo quy định, nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể
Tin liên quan
NAM KHÔI

Từ khóa

APEC 2027 Phú Quốc An Giang Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc Trung tâm Hội nghị APEC

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn