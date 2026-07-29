Thăm, tặng quà lực lượng thi công Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Ngày 29-7, đoàn công tác tỉnh An Giang do đồng chí Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tiến độ Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; thăm hỏi, tặng quà kỹ sư, công nhân đang thi công tại công trường.

Đồng chí Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà nhà thầu thi công tại Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Tại công trường, đoàn công tác kiểm tra, nắm tiến độ từng hạng mục của dự án. Đồng chí Đinh Văn Nơi chia sẻ những vất vả của lực lượng thi công khi phải làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết bất thường, mưa gió kéo dài trên đảo. Đồng chí biểu dương tinh thần làm việc xuyên đêm, tổ chức thi công theo mô hình “3 ca, 4 kíp” của các nhà thầu.

Đồng chí Đinh Văn Nơi yêu cầu các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, đồng thời đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Đặc biệt, cần hoàn thiện tốt hệ thống thoát nước, không để xảy ra ngập úng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hình ảnh du lịch Phú Quốc.

Đồng chí cũng khẳng định lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc luôn đồng hành, kịp thời cử lực lượng trực tiếp giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay tại hiện trường.

Đại diện Ban Quản lý dự án và các nhà thầu bày tỏ quyết tâm hoàn thành dự án đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Đinh Văn Nơi thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân thi công tại công trường

Sáng cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vận hành chuyến bay hiệu chỉnh trên đường cất hạ cánh số 2 nhằm kiểm tra, đo đạc, hiệu chỉnh hệ thống thiết bị mặt đất, bảo đảm an toàn và hiệu quả hoạt động bay.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đường cất hạ cánh số 2 sẽ được đưa vào khai thác 24/24 giờ, bảo đảm hoạt động vận chuyển, đón khách đến Phú Quốc liên tục, thông suốt.

Đường cất hạ cánh số 2 thuộc Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dài 3.300m, rộng 45m, đạt chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Công trình có khả năng tiếp nhận thường xuyên các dòng máy bay thân rộng, cũng như các chuyến bay chuyên cơ và thương mại quốc tế phục vụ APEC 2027.

TÂM CHÍ