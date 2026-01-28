Tổ chức Hội nghị APEC 2027 với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn

Chiều 28-1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia APEC 2027.

Cuộc họp nhằm rà soát việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2027, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc họp, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã và đang được triển khai đồng bộ và khẩn trương, đạt được kết quả bước đầu quan trọng; đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

Đến nay, bộ máy tổ chức của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã hoàn thiện và đi vào hoạt động nền nếp, gồm 5 tiểu ban: Nội dung, Vật chất - Hậu cần, An ninh - Y tế, Tuyên truyền - Văn hóa, Lễ tân và Ban Thư ký APEC 2027.

Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại cuộc họp

Ủy ban và các tiểu ban đã tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế để chuẩn bị nội dung cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; xây dựng dự thảo lịch hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; lên ý tưởng cho các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng bộ nhận diện; đang hoàn thành kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trong các hoạt động của Năm APEC 2027.

Đặc biệt, tại đặc khu Phú Quốc, các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC đang được tập trung triển khai. Đến nay, 21/21 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư và nhà thầu thi công, trong đó 7 dự án đạt và vượt tiến độ đề ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí nhiệm vụ đặt ra cho năm 2026 là hoàn thành tất cả khâu chuẩn bị, sẵn sàng triển khai trong năm 2027. Trước mắt, cần hoàn thành Đề án tổng thể về Năm APEC 2027 và các đề án triển khai từng nhóm công tác để trình cấp có thẩm quyền theo đúng lộ trình đề ra.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban và các tiểu ban tiếp tục hoạt động với tinh thần chủ động, tích cực, hiệu quả; quán triệt mục tiêu tổ chức hội nghị ấn tượng, đúng tầm, an toàn, hiệu quả và tối ưu hóa cơ hội.

Ủy ban cần xây dựng kế hoạch, có lộ trình thực hiện, rà soát thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hàng quý; kiện toàn ủy ban phù hợp với tình hình thực tế.

Các bên liên quan xây dựng Đề án tổng thể báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt để các tiểu ban làm cơ sở triển khai công việc cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận

Theo Thủ tướng, cùng với Hội nghị cấp cao APEC, phải có các hội nghị cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, quan chức cấp cao phù hợp theo các chủ đề khác nhau, với thành tố về đoàn kết, phát triển bền vững, các vấn đề mang tính thời sự như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh an toàn, củng cố chủ nghĩa đa phương, văn hóa; hội nghị, diễn đàn dành cho doanh nghiệp.

Hội nghị phải đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ nhỏ đến lớn. Địa điểm tổ chức các hội nghị cần được bố trí tại những nơi có di sản văn hóa, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Về cơ sở hạ tầng, Thủ tướng chỉ rõ, phải đầu tư với tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ APEC mà còn góp phần phát triển đất nước, trong đó có An Giang và Phú Quốc, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước...

Thủ tướng cũng đặt yêu cầu chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC 2027 với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; tận dụng tối đa cơ hội tổ chức hội nghị để quảng bá hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự cường, tự chủ, độc lập, hòa bình, văn minh, văn hiến, hiếu khách, chu đáo, chân thành.

NAM KHÔI