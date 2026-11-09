Cần Thơ nỗ lực tháo gỡ vướng mắc các dự án nhà ở xã hội

TP Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ khó khăn về chuyển dịch nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH), thủ tục đầu tư, bố trí quỹ đất… để phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu thực hiện 16.900 căn nhà cho người có thu nhập thấp.

Dự án NƠXH Hồng Loan lô A (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) đang được khẩn trương thi công hoàn thiện (ẢNH: T.Q.)

Khó khăn lớn về nhu cầu chuyển dịch nhà ở

TP Cần Thơ được Chính phủ giao hoàn thành 16.900 căn NƠXH và nhà ở cho thuê đến năm 2030, riêng năm 2026 phải hoàn thành 3.000 căn. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư 6 dự án mới với 7.709 căn, tổng vốn đầu tư 12.432 tỷ đồng.

Trong 6 dự án NƠXH, có 3 dự án đã khởi công, quy mô 4.035 căn, vốn đầu tư hơn 7.850 tỷ đồng. Đến tháng 11-2026, dự kiến tiếp tục khởi công thêm 2 dự án, quy mô 2.650 căn, vốn 3.211 tỷ đồng. Riêng dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang (tại phường Cái Răng) quy mô 1.024 căn, vốn 1.370 tỷ đồng hiện đang được khẩn trương làm thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo đánh giá của các đơn vị có liên quan, công tác phát triển NƠXH tại TP Cần Thơ đang gặp một số khó khăn, trong đó trở ngại lớn nhất là sự chuyển dịch nhu cầu NƠXH sau khi thực hiện sáp nhập địa giới hành chính. Cụ thể, TP Cần Thơ sau khi sáp nhập 3 địa phương (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang) đã có sự thay đổi về phân bố dân cư và nhu cầu nhà ở giữa các khu vực. Trong khi tại khu vực Sóc Trăng, Hậu Giang trước đây có quỹ đất lớn thì nhu cầu nhà ở hiện không cao, ngược lại khu vực trung tâm TP Cần Thơ hiện hữu quỹ đất “khan hiếm” lại tập trung dân cư đông, kéo theo nhu cầu về NƠXH cũng tăng mạnh.

Bên cạnh sự chuyển dịch về nhu cầu, việc triển khai các dự án NƠXH trên địa bàn TP Cần Thơ hiện còn gặp một số khó khăn về thủ tục đầu tư, bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng, tín dụng, tiến độ thi công của một số chủ đầu tư còn chậm…

Quyết liệt tháo gỡ

Ghi nhận thực tế tại Dự án NƠXH Hồng Loan (thuộc phường Cái Răng), rộng khoảng 24.000m2, quy mô 930 căn hộ. Do vị trí thuận lợi, tiếp giáp trung tâm TP Cần Thơ hiện hữu nên khi đưa vào sử dụng (616 căn tại lô B và lô C) đã đạt tỷ lệ cư dân đến sinh sống khoảng 98%. Ngược lại, ở khu vực thuộc Sóc Trăng và Hậu Giang trước đây, nhu cầu nhà ở thấp, khiến doanh nghiệp chưa mặn mà, quan tâm đầu tư.

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng TP Cần Thơ, tính đến tháng 10-2026, thành phố đã hoàn thành 4.537 căn, đạt 26,8% chỉ tiêu đến năm 2030. Nhưng với chỉ tiêu năm 2026 là 3.000 căn, hiện mới chỉ hoàn thành được 724 căn, tương đương 24,13% kế hoạch năm.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết, để giải quyết bài toán chuyển dịch nhu cầu NƠXH, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục rà soát lại quỹ đất để tham mưu UBND thành phố bố trí địa điểm triển khai dự án phù hợp. Qua đó, góp phần giải quyết sát thực tế nhu cầu về nhà ở, mở rộng cơ hội an cư cho người dân, người lao động.

Ngoài ra, thực tế cho thấy các dự án NƠXH được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm về số lượng (7.709/3.000 căn), thế nhưng số lượng đủ điều kiện nghiệm thu còn thấp do công tác chuẩn bị đầu tư kéo dài. Do đó, thành phố sẽ thành lập tổ công tác bám sát các chủ đầu tư để kiểm tra tiến độ và xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, đầu tư cho dự án. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư phải tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc để hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý cho biết thêm, thành phố cũng đang nỗ lực thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục rườm rà; triển khai thủ tục song song, cho phép chủ đầu tư cùng lúc hoàn thiện quy trình pháp lý, đầu tư và xây dựng. Qua đó, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng… cho các dự án NƠXH.

TUẤN QUANG