Saigontourist Group mở rộng kết nối du lịch TPHCM – Aichi, thúc đẩy hợp tác Việt – Nhật

Tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp du lịch chủ lực của TPHCM trong hoạt động quảng bá điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản, Saigontourist Group tham gia Lễ hội Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi năm 2026 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư TPHCM – Aichi, góp phần thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, phát triển du lịch hai chiều và mở rộng cơ hội hợp tác chiến lược.

Từ ngày 7 – 8/11/2026, tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tham gia tổ chức các hoạt động triển lãm, giới thiệu và quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi năm 2026. Tiếp nối chuỗi hoạt động này, ngày 9/11/2026, Saigontourist Group tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh – tỉnh Aichi, đóng góp tham luận về định hướng kết nối tiềm năng, mở rộng hợp tác du lịch và dịch vụ giữa hai địa phương.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi, mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Kết nối văn hóa, quảng bá du lịch Việt Nam tại Nhật Bản

Tham gia các hoạt động tại Aichi theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Saigontourist Group tiếp tục phát huy vai trò doanh nghiệp du lịch chủ lực của Thành phố trong công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch và kết nối với các đối tác Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi được tổ chức lần đầu vào năm 2018 và duy trì thường niên, trở thành hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân Việt Nam và Nhật Bản nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi nói riêng.

Trong hai ngày diễn ra Lễ hội, gian hàng Saigontourist Group liên tục triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tour tuyến, dịch vụ du lịch thuộc hệ thống Tổng Công ty, đặc biệt là những chương trình được thiết kế phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của khách Nhật Bản.

Ông Trần Văn Bảy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM (vị trí thứ sáu từ trái vào), Bà Hirose Noriko - Đại sứ Du lịch TPHCM tại Aichi Nhật Bản kiêm Đại sứ Du lịch Saigontourist Group tại Aichi Nhật Bản và Ông Huỳnh Minh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group (vị trí thứ tư từ phải vào) tại gian hàng Saigontourist Group

Đồng hành cùng các hoạt động tại gian hàng có bà Hirose Noriko – Đại sứ Du lịch TPHCM, đại diện Saigontourist tại tỉnh Aichi – cùng đội ngũ nhân sự người Việt Nam tại Aichi. Sự hiện diện và hỗ trợ tích cực của đội ngũ đại diện tại địa phương góp phần tăng cường kết nối trực tiếp với khách tham quan, doanh nghiệp và đối tác Nhật Bản, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa, cùng một TPHCM năng động, hiện đại và giàu sức hấp dẫn.

Aichi là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Nhật Bản, có nhiều doanh nghiệp đang đầu tư tại TPHCM, đồng thời là địa phương có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trọng điểm với Thành phố. Đặc biệt, Aichi là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Những lợi thế này tạo nền tảng thuận lợi để Saigontourist Group thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối giao thương và mở rộng hợp tác với doanh nghiệp địa phương.

Mở rộng hợp tác du lịch TPHCM – Aichi

Một điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện là Hội nghị Xúc tiến đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh – tỉnh Aichi năm 2026, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM tổ chức ngày 9/11/2026 tại Nagoya.

Ông Ōmura Hideaki - Thống đốc tỉnh Aichi (tay trái) và Ông Huỳnh Minh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group (tay phải) tại gian hàng Saigontourist Group

Hội nghị quy tụ khoảng 100 đại biểu, bao gồm lãnh đạo TPHCM và tỉnh Aichi, Cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), các hiệp hội và doanh nghiệp Nhật Bản trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo, ô tô, công nghiệp hỗ trợ, logistics, thương mại và du lịch.

Đại diện lãnh đạo Saigontourist Group tham dự Hội nghị và trình bày tham luận với chủ đề “Kết nối tiềm năng, mở rộng hợp tác du lịch và dịch vụ chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Aichi”. Bài tham luận tập trung giới thiệu tiềm năng, sản phẩm và dịch vụ du lịch TPHCM; kinh nghiệm phục vụ khách Nhật Bản và hợp tác với các đối tác Nhật Bản của Saigontourist Group; đồng thời đề xuất các định hướng hợp tác trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, ẩm thực, dịch vụ du lịch và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng (MICE).

Thông qua tham luận, Saigontourist Group nhấn mạnh tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác du lịch hai chiều, từ kết nối thị trường, xây dựng sản phẩm chuyên biệt, tổ chức các chương trình du lịch doanh nghiệp đến trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển dịch vụ chất lượng cao.

Đặc biệt, doanh nghiệp đề cao vai trò của du lịch như một cầu nối kinh tế và văn hóa, góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa TP.HCM và Aichi đi vào chiều sâu, tạo thêm giá trị cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai địa phương.

Nhật Bản – thị trường chiến lược, nền tảng hợp tác lâu dài

Nhật Bản là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Việt Nam và TPHCM. Theo thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, năm 2025, Thành phố đón gần 385.000 lượt khách Nhật Bản, tăng mạnh so với khoảng 300.000 lượt năm 2024, tiếp tục nằm trong nhóm 6 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Thành phố.

Đối với Saigontourist Group, Nhật Bản không chỉ là thị trường nguồn khách quan trọng mà còn là đối tác chiến lược trong phát triển sản phẩm, phân phối dịch vụ, tổ chức du lịch doanh nghiệp, trao đổi chuẩn mực quản trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Năng lực phục vụ thị trường Nhật Bản của Saigontourist Group được thể hiện qua hoạt động thực tiễn của hệ thống khách sạn, lữ hành và dịch vụ du lịch. Chỉ tính riêng năm 2025, các khách sạn di sản và cao cấp của Saigontourist Group tại trung tâm TPHCM đã phục vụ lượng lớn khách Nhật Bản.

Cụ thể, khách sạn Majestic Sài Gòn đón gần 11.000 lượt khách Nhật Bản; khách sạn Continental Sài Gòn phục vụ gần 4.500 lượt; khách sạn Grand Sài Gòn phục vụ gần 3.000 lượt; khách sạn Rex Sài Gòn phục vụ gần 2.500 lượt khách Nhật Bản. Cùng với hệ thống lưu trú, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đã trực tiếp tổ chức các hành trình chuyên biệt cho gần 1.000 lượt khách Nhật Bản tại TPHCM và kết nối liên tuyến đến nhiều vùng miền Việt Nam.

Những kết quả này cho thấy năng lực phục vụ, kinh nghiệm thị trường và nền tảng hợp tác lâu dài của Saigontourist Group với khách hàng, doanh nghiệp Nhật Bản. Đây cũng là cơ sở để Tổng Công ty tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới đối tác tại Nhật Bản.

Phát biểu về ý nghĩa của chuỗi sự kiện tại Aichi, ông Cao Văn Chóng – Tổng Giám đốc Saigontourist Group – nhấn mạnh: “Lễ hội Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi và Hội nghị Xúc tiến đầu tư TPHCM – Aichi năm 2026 là những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương. Đây không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam, TPHCM đến người dân và doanh nghiệp Nhật Bản, mà còn là dịp để chúng ta tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân”.

Ông Cao Văn Chóng chia sẻ, Saigontourist Group xác định Nhật Bản là thị trường chiến lược lâu dài, từ đó phát huy thế mạnh của hệ sinh thái du lịch, dịch vụ để kết nối doanh nghiệp hai địa phương, cùng phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng cường thu hút khách Nhật Bản đến TPHCM và Việt Nam; đồng thời thúc đẩy nhiều hơn nữa các chương trình đưa du khách Việt Nam đến khám phá Aichi và Nhật Bản.