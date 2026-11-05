Điện gió Savan 1 của T&T Group đạt doanh thu trên 1.200 tỷ đồng sau 9 tháng vận hành

Sau chưa đầy một năm vận hành thương mại, Dự án nhà máy điện gió Savan 1 (giai đoạn 1) tại Lào do Tập đoàn T&T Group đầu tư đã ghi nhận gần 47 triệu USD (tương đương trên 1.200 tỷ đồng) doanh thu lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2026, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy hiệu quả kinh doanh bước đầu của nhà máy sau khi vận hành thương mại từ cuối tháng 12/2025.

Nhà máy điện gió Savan 1 với các tuabin gió và hệ thống đường dây truyền tải đưa điện về Việt Nam. Ảnh: Anh Chiến

“Quả ngọt” từ chiến lược đầu tư hạ tầng năng lượng xuyên biên giới

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính quý III/2026 của doanh nghiệp dự án, lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng của dự án điện gió Savan 1 (giai đoạn 1) đạt gần 42 triệu USD (tương đương gần 1.100 tỷ đồng), với tỷ suất lợi nhuận gộp xấp xỉ 89%. Con số cho thấy hiệu quả kinh doanh rất cao trong năm đầu tiên hoạt động của nhà máy.

Kết quả kinh doanh này được tạo ra sau quá trình triển khai dự án trong khoảng 16 tháng, từ hoàn thiện thủ tục, thi công nhà máy đến đầu tư hạ tầng năng lượng xuyên biên giới. Cùng với 48 tuabin của nhà máy điện gió, một hệ thống truyền tải là tuyến đường dây 220 kV dài gần 70 km đã được xây dựng đồng thời để đưa dòng năng lượng sạch từ tỉnh Savannakhet (Lào) về Việt Nam qua khu vực Trạm biến áp Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị).

Giai đoạn 1 của dự án điện gió Savan 1 có công suất 300 MW, cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện về Việt Nam mỗi năm. Giai đoạn 2 của dự án với quy mô công suất 195 MW dự kiến cũng sẽ được khởi công vào cuối năm nay. Savan 1 là dự án năng lượng đầu tiên của T&T Group tại Lào. Với việc hoàn thành 100% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận, Savan 1 đang tạo cơ sở vững chắc để T&T Group tiếp tục phát triển Savan 2 cũng tại tỉnh Savannakhet.

Tháng 10/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, 17 giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp đã được trao. Trong đó, dự án điện gió Savan 2 của Tập đoàn T&T Group là một trong những hợp tác lớn nhất.

Dự án điện gió Savan 2 có công suất 495 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD, dự kiến vận hành thương mại chậm nhất ngày 31/12/2028. Dự án này nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2026. Hai bên thống nhất tạo điều kiện để dự án triển khai xây dựng và vận hành thương mại phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Khi Savan 1 và Savan 2 hoàn thành đầy đủ, tổng công suất của hai dự án điện gió của T&T Group tại Lào sẽ đạt 990 MW, hình thành cụm điện gió gần 1 GW cung cấp điện cho Việt Nam. Đặc biệt, Savan 2 có thể tận dụng hệ thống truyền tải đã được hoàn thiện từ Savan 1, trong đó có tuyến đường dây gần 70 km kết nối nguồn điện tại Savannakhet với hệ thống điện Việt Nam. Việc hạ tầng truyền tải đã được hình thành giúp giảm bớt khối lượng phải triển khai mới, hỗ trợ quá trình kết nối và đưa Savan 2 vào vận hành phù hợp với tiến độ, kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh khả quan của Nhà máy điện gió Savan 1 minh chứng cho năng lực triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn của Tập đoàn T&T Group. Ảnh: Anh Chiến

Tầm nhìn chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng

Là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu của Việt Nam, trong những năm qua T&T Group đã tập trung vào những lĩnh vực có vai trò nền tảng đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của Việt Nam. Trong đó, năng lượng là một trong những lĩnh vực có tầm nhìn chiến lược của T&T, gắn với mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Từ năm 2013, T&T đã nghiên cứu và đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu đến năm 2035 đạt 25-30 GW công suất, tương đương khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam.

Danh mục đầu tư của T&T Group trải rộng từ điện gió, điện mặt trời đến điện khí LNG, điện sinh khối, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (Battery Energy Storage System - BESS) và các nguồn năng lượng sạch khác như hydrogen xanh, amoniac xanh…

Cùng với sự phát triển của điện gió và điện mặt trời, điện khí LNG vì vậy cũng là một trong những hướng đầu tư được T&T Group quan tâm phát triển. Tại Quảng Trị, Tập đoàn đang cùng các đối tác Hàn Quốc tham gia đầu tư dự án điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 với công suất 1.500 MW.

Một dự án LNG đáng quan tâm khác mà T&T Group đang xúc tiến các thủ tục đầu tư là dự án điện khí LNG Long Sơn công suất 1.500 MW tại TP Hồ Chí Minh. Tháng 9/2026 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, với sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, T&T Energy (đơn vị thành viên của T&T Group) và TotalEnergies Gas & Power Activities đã chính thức trao thỏa thuận hợp tác phát triển dự án LNG Long Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T và Ông Arnaud Lenail Chouteau, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc TotalEnergies Gas & Power Activities trao văn bản hợp tác phát triển Dự án điện khí LNG Long Sơn. Ảnh: Anh Chiến