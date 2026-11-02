Đề xuất đầu tư Trung tâm Dữ liệu AI 700 triệu USD tại Tây Ninh

(SGGP) Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh vừa có buổi khảo sát, làm việc với World Vision United Group (thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc) về mô hình Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI Data Center).

Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh khảo sát công trình YiDi tại quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) (ẢNH: HƯƠNG QUỲNH)

Tại buổi làm việc, liên danh nhà đầu tư SAIGONTEL và các đối tác quốc tế đề xuất đầu tư dự án Trung tâm Dữ liệu AI, dự kiến triển khai trên 20ha tại Khu công nghiệp Nam Tân Tập. Dự án có quy mô 200MW, trong đó giai đoạn 1 là 100MW, với tổng mức đầu tư 700 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương rất quan tâm đến đề xuất phát triển Trung tâm Dữ liệu AI, xem đây là lĩnh vực tiềm năng góp phần thúc đẩy kinh tế số, thu hút đầu tư công nghệ cao và tạo động lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng tại địa phương. Tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục trao đổi với nhà đầu tư, đối tác để làm rõ các yêu cầu về hạ tầng, năng lượng, công nghệ, quy mô và lộ trình triển khai, làm cơ sở nghiên cứu tính khả thi của dự án.

HƯƠNG QUỲNH