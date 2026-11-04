Green Skyline chính thức bàn giao, trao tay giá trị thực

Tháng 10-2026, Green Skyline chính thức bước vào giai đoạn bàn giao, sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên. Cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển dự án, đồng thời khẳng định năng lực và cam kết của TBS Land trong việc mang đến những giá trị an cư thực tế, củng cố niềm tin của khách hàng.

Những khách hàng đầu tiên nhận bàn giao căn hộ Green Skyline

Hoàn thiện sản phẩm, hiện thực hóa trải nghiệm sống

Khác biệt với nhiều dự án trên thị trường, Green Skyline ra mắt thị trường khi đã đạt khoảng 90% khối lượng hoàn thiện. Bước vào giai đoạn bàn giao, những đánh giá ban đầu được tiếp nối bằng trải nghiệm thực tế trong từng không gian sống. Một mái ấm không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn hoàn thiện và công năng sử dụng, mà còn phải mang lại cảm giác an tâm, thư thái và mong muốn trở về mỗi ngày.

Tại Green Skyline, mỗi căn hộ được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết. Các hạng mục được hoàn thiện đồng bộ, hướng đến sự hài hòa giữa chất lượng, thẩm mỹ và trải nghiệm sống.

Theo tiêu chuẩn bàn giao, các căn hộ Green Skyline được trang bị hệ tủ bếp gỗ An Cường thiết kế sát trần, kết hợp mặt bàn và ốp bếp bằng đá quartz vân marble; kế hợp cùng bếp từ ba vùng nấu và quạt hút Panasonic đáp ứng nhu cầu tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Không gian nội thất được hoàn thiện với sàn porcelain cao cấp, lát theo kiểu xương cá nhằm tăng tính thẩm mỹ và hạn chế tình trạng cong vênh. Hệ trần thạch cao kết hợp đèn downlight Simex, cửa chính chống cháy tích hợp khóa Hafele và hệ cửa nhôm kính BM Windows tại logia góp phần hoàn thiện không gian sống. Khu vực phòng tắm được trang bị thiết bị vệ sinh Kohler (Mỹ), sen tắm tích hợp bộ ổn định nhiệt và máy nước nóng Ferroli lắp âm trần.

Riêng với bộ sưu tập Skyline Central, được thiết kế theo cảm hứng phong cách Japandi, đề cao sự tinh giản, ấm áp và công năng. Điểm đáng chú ý là tiêu chuẩn bàn giao full nội thất, từ sofa, tủ kệ phòng khách, hệ tủ bếp, bàn ghế ăn đến giường, nệm Sealy tiêu chuẩn Khách sạn 5 sao, tủ quần áo và các thiết bị gia dụng theo từng loại căn hộ. Nhờ được trang bị đồng bộ, sản phẩm giúp chủ sở hữu rút ngắn thời gian hoàn thiện, có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi nhận nhà hoặc chủ động triển khai thác cho thuê mà không phải chờ thi công nội thất cơ bản.

Chia sẻ trong ngày nhận bàn giao, Chị Huyền, Cư dân Green Skyline chia sẻ: "Ngay trong ngày đầu tiên đến nhận nhà, mình cảm thấy mọi sự chờ đợi đều hoàn toàn xứng đáng. Từ sự tận tâm, chỉn chu của đơn vị quản lý vận hành cho đến quan trọng nhất là chất lượng hoàn thiện căn hộ thực tế - tất cả đều vượt ngoài mong đợi. Mình cảm thấy rất tự hào và may mắn vì ngày đó đã quyết định đặt trọn niềm tin vào dự án Green Skyline cũng như TBS Land."

Cùng với những chiếc chìa khóa đầu tiên trao tay, nhịp sống tại Green Skyline bắt đầu thắp sáng, đặt nền móng cho một cộng đồng cư dân văn minh, năng động và giàu tính kết nối.

Tối ưu bài toán an cư và linh hoạt khai thác tài sản

Tọa lạc đắc địa ngay mặt tiền Đại lộ Phạm Văn Đồng nối dài, Green Skyline sở hữu lợi thế kết nối giao thông vượt trội. Cư dân dễ dàng di chuyển về trung tâm TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời tiếp cận nhanh chóng hạ tầng giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp trọng điểm lân cận.

Sở hữu vị trí chiến lược cùng hệ tiện ích đồng bộ, Green Skyline đáp ứng trọn vẹn đa dạng nhu cầu: từ an cư lâu dài, tích lũy tài sản cho thế hệ tương lai đến đầu tư cho thuê.

Chất lượng bàn giao tại Green Skyline

Đối với nhà đầu tư, việc dự án bước vào giai đoạn bàn giao giúp chủ sở hữu chủ động hơn trong kế hoạch khai thác tài sản. Với các căn hộ hoàn thiện giúp nhà đầu tư rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, đưa sản phẩm vào sử dụng hoặc khai thác cho thuê ngay. Lợi thế vị trí cùng chất lượng bàn giao căn hộ kết hợp cùng tiêu chuẩn quốc tế đến từ đơn vị quản lý vận hành Savills sẽ là điểm cộng để nhà đầu tư nhanh chóng tiếp cận lực lượng khách thuê là chuyên gia, kỹ sư và nhân sự cao cấp làm việc tại khu vực, mang lại tạo dòng tiền ổn định.

Song song với hoạt động bàn giao, TBS Land đang triển chương trình “Chính sách ưu đãi ngập tràn, rộn ràng tân gia” nhằm mang lại giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng. Theo đó, người mua nhà có thể lựa chọn một trong các phương án ưu đãi linh hoạt theo từng loại hình căn hộ với chiết khấu lên đến 8% cùng nhiều gói quà tặng hấp dẫn.

Sự hội tụ giữa vị trí kết nối đắc địa, chất lượng hoàn thiện đã hiện hữu và chính sách bán hàng thiết thực mang đến giải pháp bất động sản an toàn cho người mua. Tại Green Skyline, cột mốc bàn giao không chỉ khẳng định uy tín của chủ đầu tư, mà còn mở đầu cho chuỗi giá trị sống thực được định hình và chứng minh qua trải nghiệm vận hành mỗi ngày.

TƯỜNG VY