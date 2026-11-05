Quả ngọt trên vùng đất khô

Sau khi sáp nhập 2 vùng đất Đa Mi và La Dạ thành một không gian phát triển mới, xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) có diện tích hơn 264km2, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 45% trong tổng dân số khoảng 10.000 người. La Dạ hôm nay khoác lên mình diện mạo của một trung tâm nông nghiệp sinh thái đầy hứa hẹn.

Vườn sầu riêng chuẩn bị thu hoạch của một hộ dân ở xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng (ẢNH: TIẾN THẮNG)

Cơn mưa rừng bất chợt lướt qua vùng cao xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng), để lại bầu không khí trong lành, mát lạnh thơm nồng mùi đất bazan. Đứng trên đỉnh dốc Đaguri nhìn xuống, mảnh đất nghèo khó ngày nào đã nhường chỗ cho sắc xanh trùng điệp của những vườn cây ăn trái ngút ngàn.

Toàn xã hiện có hơn 1.500ha sầu riêng, 70ha măng cụt cùng hàng trăm hécta bơ, mắc ca, chuối và mãng cầu xiêm, tập trung tại các thôn Đa Mi 1, Đa Mi 2, La Ngà và Đaguri. Trong đó, sầu riêng khẳng định vị thế cây trồng chủ lực nhờ hợp thổ nhưỡng, nguồn nước dồi dào và khí hậu mát mẻ. Đặc biệt, sầu riêng Đa Mi chín muộn hơn các vùng khác từ 10-15 ngày, tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn về giá trên thị trường. Mặc cho biến động của thị trường, giá sầu riêng ở đây chưa năm nào dưới 50.000 đồng/kg. Nhờ đó, bà con nơi đây luôn an tâm sản xuất.

Thành quả của sự mạnh dạn ấy thể hiện rõ trên gương mặt rạng rỡ của người dân. Bà Phạm Thị Xuân (thôn Đa Mi 2) phấn khởi cho biết, bình quân 1ha sầu riêng thu hoạch cho doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, trừ chi phí còn lãi khoảng 700 triệu đồng. Nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số sở hữu từ 5-15ha sầu riêng đã vươn lên thành tỷ phú. Những ngôi nhà cao tầng khang trang, xe ô tô đời mới xuất hiện ngày càng nhiều dọc các tuyến đường liên thôn đã chứng minh cho sự đổi đời cho vùng đất vốn là đồi núi khô cằn.

Không dừng lại ở việc bán sản phẩm thô, tư duy của người nông dân La Dạ đang chuyển hướng sang làm du lịch. Nhận thức được tiềm năng sinh thái hiếm có với hơn 17.400ha đất lâm nghiệp, hệ thống thác Chín Tầng, thác Mưa Bay, thác Tóc Tiên cùng lòng hồ thủy điện Đa Mi, Hàm Thuận thơ mộng, chính quyền và người dân địa phương đang bắt tay làm du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp. Một hành trình trải nghiệm khép kín đang dần hình thành: du khách bắt đầu khám phá từ rừng nguyên sinh, chinh phục thác reo, chèo SUP trên mặt hồ xanh ngắt, rồi dừng chân tại các khu vườn để tự tay thu hái và thưởng thức sầu riêng, măng cụt tại chỗ.

Ông Trần Trung Hải, Chủ tịch UBND xã La Dạ, cho biết, mục tiêu đến năm 2030 của xã là đạt chuẩn nông thôn mới gắn liền với xây dựng nền kinh tế xanh bền vững. Địa phương quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng nóng. Nông nghiệp tiếp tục là trụ cột nhưng chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu và kết nối chuỗi du lịch.

Cùng với lợi thế hạ tầng từ quốc lộ 55 và tuyến ĐT714, La Dạ đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành điểm dừng chân kết nối giữa cao nguyên Bảo Lộc với các trung tâm du lịch biển Phan Thiết, La Gi, điểm hành hương Đức Mẹ Tà Pao. Khát vọng vươn lên của vùng đất miền núi này không chỉ là làm giàu cho người dân, mà còn là giữ trọn màu xanh đại ngàn.

TIẾN THẮNG