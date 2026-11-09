Từ Cồng Chiêng Tây Nguyên đến những đường đua kịch tính

Không gian văn hóa Tây Nguyên, phố ẩm thực ba miền, màn trình diễn Flyboard và những cuộc đua tốc độ sẽ tạo nên điểm hẹn vui chơi nhiều màu sắc tại Khu du lịch Đại Nam (phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh), mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

Phố đi bộ Đại Nam thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi

Không gian văn hóa đa sắc màu

Hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam, từ ngày 21 đến 24-11, Khu du lịch Đại Nam tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thể thao giải trí. Sự kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và các loại hình vui chơi hiện đại mở ra hành trình khám phá cho người dân và du khách với nhiều lựa chọn.

Tại Phố đi bộ Đại Nam, chương trình biểu diễn Cồng Chiêng Tây Nguyên sẽ giới thiệu những thanh âm Cồng Chiêng, điệu múa và sắc phục truyền thống, góp phần đưa nét văn hóa của đồng bào Tây Nguyên đến gần công chúng. Bên cạnh thưởng thức biểu diễn, du khách còn có thể tham gia nhảy sạp, trải nghiệm trò chơi dân gian trong không khí gần gũi. Chương trình dự kiến diễn ra vào các ngày 21, 22 và 24-11.

Cũng tại phố đi bộ, Food Street – Ẩm thực 3 miền sẽ giới thiệu hơn 100 món ăn dân dã và món ăn đường phố. Những hương vị đặc trưng từ nhiều vùng miền được hội tụ trong một không gian, tạo cơ hội để du khách vừa dạo phố, thưởng thức món ngon, vừa khám phá nét riêng trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Du khách tham quan khu nuôi ngựa tại Vườn thú Đại Nam

Ở khu vực Biển Đại Nam, chương trình biểu diễn Flyboard dự kiến diễn ra từ 12 giờ đến 13 giờ trong các ngày 21, 22, 23 và 24-11. Trên mặt nước, các vận động viên sử dụng thiết bị phản lực để bay lên, xoay vòng, nhào lộn và thực hiện những động tác kỹ thuật. Theo thông tin chương trình, màn trình diễn có thể đạt độ cao khoảng 15-20m, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc mãn nhãn cho người xem.

Sôi động đường đua, thêm trải nghiệm

Không khí giải trí tiếp tục tại Vườn thú Đại Nam với các cuộc đua chó Greyhound, dự kiến tổ chức trong bốn ngày, từ 21 đến 24-11. Mỗi ngày có hai suất vào lúc 10 giờ và 14 giờ. Với tốc độ vượt trội cùng những pha bứt phá trên đường đua, các chú chó Greyhound hứa hẹn mang đến những phút giây hồi hộp, sôi nổi cho khán giả.

Không gian rộng rãi, xanh mát tại Vườn thú Đại Nam là điểm tham quan hấp dẫn dành cho du khách

Riêng ngày 24-11, Vườn thú Đại Nam dự kiến tổ chức đua ngựa với hai suất, lúc 10 giờ và 14 giờ. Những chiến mã cùng nài ngựa tranh tài sẽ là điểm nhấn dành cho du khách yêu thích các hoạt động thể thao. Việc bố trí chương trình tại nhiều khu vực, theo khung giờ cụ thể, giúp khách tham quan thuận tiện lựa chọn và sắp xếp lịch trình.

Bên cạnh chuỗi hoạt động, Khu du lịch Đại Nam triển khai chính sách miễn phí vé cổng khu du lịch trong thời gian tổ chức chương trình. Đặc biệt, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, từ ngày 20 đến 24-11-2026, giáo viên được miễn phí vé tham quan Vườn thú, Biển Đại Nam và trải nghiệm xe lửa. Đây là hoạt động tri ân đội ngũ nhà giáo, đồng thời tạo dịp để thầy cô thư giãn, vui chơi sau những giờ lên lớp.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, ẩm thực và thể thao giải trí, chuỗi hoạt động đem đến nhiều lựa chọn cho gia đình, nhóm bạn và du khách. Từ không gian Cồng Chiêng, phố ẩm thực đến những màn trình diễn trên mặt nước và các cuộc tranh tài tốc độ, mỗi hoạt động góp thêm sắc màu cho hành trình khám phá. Đây cũng là dịp để du khách cùng người thân tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn, vui chơi và gắn kết.

TƯỜNG VY