Vietcap kỷ niệm 19 năm: “Mỗi giao dịch, kiến tạo âm vang thịnh vượng”

Suốt 19 năm, Vietcap xây dựng uy tín bằng năng lực tư vấn, sự am hiểu thị trường và chất lượng dịch vụ, nhận được sự tín nhiệm của nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế. Hình ảnh tiếng chuông chứng khoán được chọn làm biểu tượng chiến dịch, ghi nhận sự gắn kết giữa doanh nghiệp và khách hàng qua từng giao dịch.

Chương trình Rung chuông nhận quà được tích hợp trên Vietcap App, dành cho khách hàng đáp ứng thể lệ. Giá trị giao dịch hợp lệ được tích lũy để nhận lượt rung chuông, khám phá quà ngẫu nhiên. Khách hàng đủ điều kiện còn nhận Vé Vàng tham gia rút thăm, Giải Nhất là Samsung Galaxy Z Fold8 và Giải Đặc biệt là Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra.

Bên cạnh đó, Vietcap triển khai chương trình “Nâng tầm cuộc sống, Kiến tạo tương lai”, tài trợ 150 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, TPHCM vào ngày 07-11-2026. Hoạt động gồm thăm hỏi, giao lưu, vui chơi và trao quà cho trẻ em mồ côi, mang đến sự sẻ chia, động viên thiết thực.

Hướng tới cột mốc 20 năm, Vietcap tiếp tục nâng cao trải nghiệm giao dịch, mang lại quyền lợi thiết thực cho nhà đầu tư và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Chiến dịch thể hiện sự trân trọng niềm tin của khách hàng, đồng thời nối dài hành trình kiến tạo giá trị bền vững.

QUỲNH QUỲNH