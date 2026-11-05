Du lịch Đồng Nai trước cơ hội đón dòng khách quốc tế

Việc cảng Phước An (xã Phước An) đón các chuyến tàu du lịch quốc tế mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch TP Đồng Nai. Từ điểm đến vốn quen thuộc với du lịch sinh thái, vui chơi cuối tuần, địa phương có thêm điều kiện mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Tàu biển cập cảng Phước An đưa khách quốc tế đến với TP Đồng Nai, TPHCM (ẢNH: PHÚ NGÂN)

Đón cơ hội từ du lịch tàu biển

Trong thời gian dài, du lịch Đồng Nai chủ yếu được biết đến với những điểm đến sinh thái, vui chơi cuối tuần như: Bửu Long, Suối Mơ, hồ Trị An hay Vườn quốc gia Cát Tiên. Dù sở hữu tài nguyên rừng, hồ, sông suối cùng di sản văn hóa, lịch sử phong phú nhưng lượng khách đến còn khiêm tốn và chủ yếu là khách nội địa tham quan, nghỉ dưỡng ngắn ngày. Thực tế, 9 tháng đầu năm 2026, TP Đồng Nai đón hơn 4,456 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm phần lớn với hơn 4,337 triệu lượt, khách quốc tế chỉ có 118.500 lượt.

Trong bối cảnh đó, cảng Phước An (xã Phước An) trở thành điểm đón các chuyến tàu du lịch quốc tế, mở ra hướng phát triển mới, giúp Đồng Nai tiếp cận dòng khách quốc tế bằng đường biển. Theo thông tin từ cảng Phước An, sau 10 chuyến tàu cập bến, địa phương đã đón khoảng 15.000 lượt khách. Từ nay đến tháng 5-2027, dự kiến có thêm khoảng 50 chuyến tàu, đưa hơn 100.000 lượt khách quốc tế đến khu vực này. Đáng chú ý, nhiều hãng tàu lớn như Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line, Holland America Line (Mỹ), TUI Cruises (Đức), Star Cruises và Adora Cruises (Trung Quốc) đã đưa tàu vào lịch trình khai thác. Một số hãng còn khảo sát khả năng đưa tàu cỡ lớn, sức chở từ 4.000-5.000 khách đến cảng.

Tuy nhiên, cơ hội từ dòng khách tàu biển cũng đặt ra nhiều thách thức: làm thế nào để du khách không chỉ cập cảng Phước An mà còn tham quan, trải nghiệm và chi tiêu tại TP Đồng Nai vì nhiều chuyến tàu đưa khách quốc tế cập cảng nhưng hành trình tham quan lại hướng về TPHCM. Điều này cho thấy lợi thế đón tàu mới chỉ là bước khởi đầu và muốn hưởng lợi từ dòng khách này, TP Đồng Nai cần có những sản phẩm đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách. Đặc biệt, trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác, cơ hội phát triển du lịch của Đồng Nai càng được mở rộng, địa phương có thêm điều kiện kết nối các dòng khách quốc tế. Đồng Nai cần tận dụng lợi thế này để hình thành các tour tuyến liên kết giữa cảng Phước An, sân bay Long Thành với điểm đến sinh thái, văn hóa, lịch sử, làng nghề và ẩm thực đặc trưng trong hành trình khám phá khu vực Đông Nam bộ.

Gắn với chuyển đổi số

Cùng với phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu điểm đến và ứng dụng công nghệ số là những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch TP Đồng Nai. Địa phương hiện có 121 di tích được xếp hạng, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt; hơn 28 khu, điểm du lịch đang hoạt động cùng nhiều tài nguyên đặc sắc như rừng nguyên sinh, di chỉ khảo cổ, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề và hệ sinh thái sông, hồ.

Theo các chuyên gia, để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này, TP Đồng Nai cần xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch đồng bộ, đẩy mạnh quảng bá và tăng cường liên kết giữa các điểm đến, doanh nghiệp du lịch. Trước mắt, ngành du lịch cần xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, bản đồ du lịch số, số hóa các di tích và điểm tham quan. Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) để giới thiệu điểm đến, hỗ trợ du khách tìm kiếm thông tin và thiết kế hành trình phù hợp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và cộng đồng địa phương cần được hỗ trợ để nâng cao kỹ năng số, chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ trong quảng bá và phục vụ du khách.

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đồng Nai, chia sẻ, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đối với lĩnh vực văn hóa và du lịch, ứng dụng công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu điểm đến, mở ra phương thức mới trong bảo tồn di sản và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Theo Nghị quyết số 10-NQ/TU (ngày 20-8-2026) của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đồng Nai về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh, mục tiêu đề ra là đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách; trong đó có 290.000 lượt khách quốc tế, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 11.950 tỷ đồng. Đến năm 2035, phấn đấu đón 20 triệu lượt khách, doanh thu đạt 24.000 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN