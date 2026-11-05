13 công trình nhà vệ sinh trường học mới đưa vào sử dụng, cải thiện vệ sinh học đường tại An Giang

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp với UBND xã An Cư tổ chức khánh thành, bàn giao 13 công trình nhà vệ sinh tại tỉnh An Giang, với tổng kinh phí 780 triệu đồng, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và học tập cho hơn 1.500 học sinh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành 13 công trình nhà vệ sinh

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Trung (xã An Cư, tỉnh An Giang), khu vệ sinh xuống cấp từng gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt của giáo viên và học sinh. Cô Lê Thị Thúy Hồng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết không gian chật hẹp, có thời điểm thiếu nước và một số thiết bị hư hỏng khiến các em e ngại khi sử dụng.

“Nhà vệ sinh cũ thường xuống cấp, thiếu thốn nên số lượng buồng dùng được ít, gây tình trạng xếp hàng chờ đợi, nhất là trong giờ ra chơi ngắn ngủi”, cô Hồng chia sẻ.

Tình trạng quá tải cũng khiến nhà trường gặp khó khăn trong việc duy trì vệ sinh. Vì vậy, thầy trò luôn mong có khu vệ sinh thông thoáng, đủ nước và thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Trong đợt bàn giao lần này, Trường Tiểu học Vĩnh Trung được xây mới hai nhà vệ sinh và sửa chữa bốn nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu của 592 học sinh. Những công trình hoàn thành giúp nhà trường giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, đồng thời giảm bớt nỗi lo của giáo viên về điều kiện vệ sinh của học sinh.

Các em học sinh hào hứng trong ngày nhà vệ sinh mới được đưa vào sử dụng

“Các công trình mới giúp giáo viên bớt vất vả trong việc giữ gìn khu vệ sinh sạch sẽ. Các em học sinh cũng cảm thấy thoải mái hơn, không còn e ngại mỗi khi sử dụng”, cô Hồng bày tỏ.

Theo cô, điều kiện vệ sinh được cải thiện sẽ giúp học sinh thoải mái hơn khi đến trường, đồng thời tạo thuận lợi cho việc hướng dẫn các em thực hành vệ sinh cá nhân, giữ gìn tài sản chung và bảo vệ môi trường. Đây cũng là yếu tố giúp phụ huynh thêm yên tâm khi gửi con đến học.

Các công trình tại Trường Tiểu học Vĩnh Trung nằm trong đợt bàn giao 13 công trình thuộc Dự án “1.000 nhà vệ sinh cho em”, do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á phối hợp triển khai. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2021 đến 2030, hướng tới mục tiêu xây dựng ít nhất 1.000 nhà vệ sinh tại các trường học trên cả nước.

Công trình nhà vệ sinh mới được xây dựng kiên cố, sạch sẽ sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh học đường cho học sinh và giáo viên

Được khởi công từ tháng 8/2026, sau ba tháng thi công, các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tại năm trường và điểm trường thuộc hai xã An Cư và Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trong đó, 11 công trình được bàn giao tại xã An Cư và hai công trình tại xã Tri Tôn, góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh học đường cho hơn 1.500 học sinh.

Nhân dịp khánh thành, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á cũng trao tặng 2.400 ly sữa cho 592 em học sinh tại Trường Tiểu học Vĩnh Trung với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng, góp phần bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ các em phát triển khỏe mạnh.

Ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư, phát biểu trong lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư, đánh giá các công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh, bảo vệ sức khỏe học sinh và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông ghi nhận sự đồng hành của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và các đơn vị tài trợ trong việc bổ sung nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời khẳng định địa phương sẽ quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng và bảo quản công trình, bảo đảm phát huy hiệu quả lâu dài.

Bên cạnh 13 công trình vừa khánh thành tại An Giang, dự án đang triển khai xây dựng và sửa chữa 166 công trình khác tại Hòa Bình, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thanh Hóa, Sơn La và Đắk Lắk. Các công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.

Ông Vũ Huy Hoàng, Quản lý Chương trình - Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, đại diện các đơn vị tài trợ, nhấn mạnh vai trò của nguồn lực xã hội trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục, hỗ trợ nhà trường chăm lo điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh.