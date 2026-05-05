Pháp luật

An ninh - trật tự

Giả danh cán bộ lừa đảo gần 2,7 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT (Phòng PC01) Công an TPHCM cho biết, đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Mạnh Cường (45 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) thực hiện.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Cường là lao động tự do nhưng gian dối rằng bản thân có các mối quan hệ để đăng ký biển số xe ô tô đẹp theo yêu cầu. Cường còn tự xưng là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có khả năng liên hệ TAND Tối cao và quen biết Cục Thi hành án dân sự để giúp người dân nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

mo mat.jpg
Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường

Tin lời Cường, các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người quen do Cường cung cấp.

Khi các bị hại nghi ngờ, Cường tiếp tục đưa ra các thông tin giả để lừa gạt nạn nhân. Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Mạnh Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2,69 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT thông báo tìm hai người có liên quan gồm: bà N.T.L. (72 tuổi) và ông N.N.T.N. (36 tuổi), cùng đăng ký thường trú tại số nhà trên đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TPHCM. Qua xác minh, bà L. và ông N. hiện không thực tế sinh sống tại địa chỉ trên. Cơ quan CSĐT đề nghị hai người này nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thao (số điện thoại: 0936.352.979) để làm việc.

Tin liên quan
CẨM NƯƠNG - KIẾN VĂN

Từ khóa

Lừa đảo giả danh cán bộ Công an TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn