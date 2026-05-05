Giả danh cán bộ lừa đảo gần 2,7 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Mạnh Cường là lao động tự do nhưng gian dối rằng bản thân có các mối quan hệ để đăng ký biển số xe ô tô đẹp theo yêu cầu. Cường còn tự xưng là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có khả năng liên hệ TAND Tối cao và quen biết Cục Thi hành án dân sự để giúp người dân nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường

Tin lời Cường, các bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người quen do Cường cung cấp.

Khi các bị hại nghi ngờ, Cường tiếp tục đưa ra các thông tin giả để lừa gạt nạn nhân. Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Mạnh Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 2,69 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT thông báo tìm hai người có liên quan gồm: bà N.T.L. (72 tuổi) và ông N.N.T.N. (36 tuổi), cùng đăng ký thường trú tại số nhà trên đường Trần Văn Đang, phường Nhiêu Lộc, TPHCM. Qua xác minh, bà L. và ông N. hiện không thực tế sinh sống tại địa chỉ trên. Cơ quan CSĐT đề nghị hai người này nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thao (số điện thoại: 0936.352.979) để làm việc.

CẨM NƯƠNG - KIẾN VĂN