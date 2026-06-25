Giả danh cán bộ Bộ Công an, lừa đảo, chiếm đoạt 3 tỷ đồng

Ngày 25-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, dù làm nghề mua bán bất động sản, mua bán heo nhưng từ tháng 2-2025, Yến bắt đầu xây dựng hình ảnh bản thân là cán bộ thuộc “Cục nghiệp vụ Bộ Công an”.

Đối tượng Nguyễn Thị Yến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Khi quen biết và có quan hệ tình cảm với ông L. tại phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Yến thường xuyên mang quân phục Công an Nhân dân đến nhà ông này, đồng thời nhiều lần khoe có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong ngành công an.

Để tăng độ tin cậy, đối tượng này sử dụng một tài khoản Zalo tự xưng là lãnh đạo Bộ Công an, trao đổi với ông L. rằng Yến có “thân phận đặc biệt”, đang thực hiện công việc mang tính bí mật. Dựa vào vỏ bọc này, Yến thường xuyên lấy lý do đi thực hiện nhiệm vụ bí mật để mượn tiền làm kinh phí.

Đối tượng Trần Thanh Chí tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đến tháng 5-2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí, người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch. Từ thời điểm này, Chí cũng bắt đầu giả danh đang công tác tại “Cục nghiệp vụ Bộ Công an”.

Đầu tháng 10-2025, một người tin vào vỏ bọc đã tìm đến Yến nhờ giúp thương lượng với các chủ nợ để được giãn nợ và xóa nợ. Đối tượng đồng ý và yêu cầu mức thù lao 3 tỷ đồng, đồng thời rủ Chí tham gia.

Sau đó, nạn nhân chuyển đủ 3 tỷ đồng cho Yến. Tuy nhiên, sau thời gian dài không thấy kết quả như cam kết, người bị hại liên tiếp truy hỏi nhưng Yến tìm lý do để trì hoãn. Đến tháng 6-2026, nghi ngờ bị lừa đảo, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định trong số 3 tỷ đồng chiếm đoạt được, Yến đã chuyển cho Chí 280 triệu đồng, phần còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

QUANG VINH