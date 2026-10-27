Cảnh báo ngộ độc khí trong hỏa hoạn, kể cả khi đã thoát khỏi đám cháy

Sáng 27-10, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hai vợ chồng trong vụ cháy nhà ở Hải Phòng ngày 18-10 đang được điều trị tích cực tại Trung tâm Chống độc do tổn thương nhiều cơ quan sau khi hít phải khói, khí độc.

Người chồng được điều trị tích cực sau vụ cháy nhà ở Hải Phòng. Ảnh: NGUYÊN HÀ

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà hai tầng, nghi liên quan đến việc sạc xe điện ở tầng một, khiến 5 người gặp nạn. Bé gái 16 tháng tuổi không qua khỏi, người con gái 15 tuổi và cháu ngoại 3 tuổi được điều trị tại bệnh viện địa phương.

Theo người nhà, do không liên lạc được với bố mẹ, người con gái cả đến nhà kiểm tra và phát hiện khói đen bốc ra. Khi phá cửa vào trong, mọi người thấy người cha nằm ở cầu thang, người mẹ khó thở, miệng đầy muội than. Bé gái 16 tháng tuổi và trẻ 3 tuổi hôn mê, người con gái 15 tuổi vẫn đi lại được. Tại hiện trường, một xe đạp điện và một xe máy đã bị cháy trụi.

Người chồng 47 tuổi và vợ 45 tuổi được chuyển đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng suy hô hấp, giảm ý thức, phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Các bác sĩ xác định hai bệnh nhân bị tổn thương não, bỏng đường hô hấp, viêm phổi, tổn thương cơ tim và tiêu cơ vân. Nội soi phế quản cho thấy muội than bám trong đường thở.

Đến ngày 26-10, người vợ đã tỉnh lại và được rút ống nội khí quản. Người chồng có tiến triển tích cực nhưng vẫn phải tiếp tục điều trị.

Bác sĩ chụp X-quang tại giường đánh giá tình trạng phổi của người vợ sau vụ cháy. Ảnh: NGUYÊN HÀ

Theo TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, khí CO sinh ra khi vật liệu chứa carbon cháy không hoàn toàn, không màu, không mùi nên khó nhận biết. Khi hít phải, khí này làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, có thể gây tổn thương não, tim và nhiều cơ quan. Khói cháy còn chứa các chất độc khác gây tổn thương đường hô hấp và phổi.

Các tổn thương này có thể dẫn đến biến chứng, di chứng lâu dài ngay cả khi người bệnh đã được cứu khỏi đám cháy.

Bác sĩ khuyến cáo người hít phải khói trong đám cháy cần được đánh giá y tế sớm, kể cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Người dân cần chú ý an toàn khi sạc xe điện, trang bị thiết bị cảnh báo khói và chủ động lối thoát hiểm để giảm nguy cơ khi xảy ra hỏa hoạn.

NGỌC DUNG