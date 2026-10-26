Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho ca phẫu thuật tạo hình cắt da thừa

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn vì đã thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình cơ thể sau giảm cân có tổng lượng da thừa loại bỏ lớn nhất trên cùng 1 bệnh nhân (qua 3 lần phẫu thuật trong 2 năm 2025 - 2026 với tổng lượng da thừa cắt bỏ đạt 17,1 kg).

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam được trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam với ca tạo hình cơ thể phức tạp

Người bệnh nhận kỷ lục là ông Võ Tấn Nhân (Trọng Nhân bye Béo, 30 tuổi, ngụ TPHCM). Trải qua quá trình giảm cân ngoạn mục, giảm hơn 160kg từ mốc cân nặng ban đầu 264kg xuống còn khoảng 95kg, anh đối mặt với tình trạng dư thừa da nghiêm trọng toàn thân, ảnh hưởng lớn đến vận động và chất lượng sống.

Đội ngũ y bác sĩ đã xây dựng lộ trình phẫu thuật 3 giai đoạn chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.Cụ thể, giai đoạn 1 (ngày 12-8-2025), hút mỡ vùng cánh tay, phẫu thuật căng da cổ; cắt bỏ 3 kg da chùng; giai đoạn 2 (ngày 8-10-2025), phẫu thuật cắt bỏ vú to ở đàn ông, tái tạo núm vú bằng mảnh ghép phức hợp, hút mỡ lưng; loại bỏ tấm da thừa nguyên miếng kích thước dài 180 cm, nặng 6 kg và giai đoạn 3 (ngày 25-9-2026) thực hiện đại phẫu căng da bụng toàn phần có cắt rời và di chuyển rốn; loại bỏ mảng da thừa nguyên miếng dài 125 cm, nặng 8.1 kg.

Sau 3 lần đại phẫu, ekip đã loại bỏ an toàn 17,1 kg da thừa, tái tạo lại vóc dáng cân đối, trả lại sự tự tin và cuộc sống khỏe mạnh cho người bệnh.

TS-BS Võ Tiến Huy chia sẻ tại sự kiện

Theo TS-BS Võ Tiến Huy (Dr. Richard Huy), đây là một ca tạo hình cơ thể phức tạp và hiếm có. Trước khi đến Kangnam, Trọng Nhân từng tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối do lượng da thừa quá lớn và nguy cơ rủi ro cao.

"Việc một bệnh nhân giảm khối lượng cân nặng khổng lồ khiến cấu trúc da, mô và giải phẫu thay đổi hoàn toàn. Đội ngũ y bác sĩ đã phải nghiên cứu tỉ mỉ, hội đồng chuyên môn hội chẩn kỹ lưỡng từng milimet để lập ra phác đồ chia làm 3 giai đoạn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và tính thẩm mỹ tối ưu cho người bệnh", bác sĩ Võ Tiến Huy chia sẻ.

TS-BS Võ Tiến Huy cho biết, để thực hiện ca đại phẫu phức tạp này, bệnh viện đã ứng dụng công nghệ y khoa đột phá như: công nghệ mô phỏng 3D trong phẫu thuật hàm mặt giúp lập kế hoạch chính xác đến từng milimet; giải pháp công nghệ giảm cân và tạo hình body chuyên sâu, đảm bảo an toàn tối đa cho các ca đại phẫu kéo dài; kỹ thuật tái tạo mũi hỏng và phục hồi cấu trúc giải phẫu phức tạp. Đây cũng là công nghệ được áp dụng cho các ca phẫu thuật phức tạp của các nhân vật trong “Hành trình lột xác” mùa 7.

Phát biểu tại lễ công bố và trao Kỷ lục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, Phó viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng thư ký Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, TS-BS Võ Tiến Huy cùng ê-kíp y bác sĩ. Bà cũng tôn vinh nghị lực của Trọng Nhân trên hành trình vượt qua những thử thách của bản thân. "Giá trị của thành tựu này không chỉ thể hiện qua những con số ấn tượng, mà còn ở sự kết hợp giữa trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và ý chí bền bỉ của người bệnh, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm lại sự tự tin và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến cộng đồng", bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc nói.

MINH NAM