Di chứng bỏng, cậu bé 9 tuổi phải bò để di chuyển

Sau tai nạn bỏng 2 năm trước, một bé trai tại Khánh Hòa phải bò bằng tay và nhảy lò cò vì sẹo bỏng co rút. Bác sĩ TPHCM và Khánh Hòa đã phối hợp phẫu thuật để trả lại những bước đi bình thường cho em.

Ngày 27-10, BS Võ Hòa Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, bệnh nhi là em T.M.K. (9 tuổi, ngụ ở Khánh Hòa).

Ê-kíp phẫu thuật của BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM và BV Đa khoa Khánh Hòa.

Hai năm trước, K. bị bỏng vùng ngực, đùi bên phải, đùi – đầu gối và cẳng chân trái. Sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bé xuất viện, được gia đình tự chăm sóc.

Tuy nhiên, sẹo co rút vùng khoeo chân trái, loét tiết dịch và làm dính cẳng chân trái vào đùi trái. Từ từ, chân trái bị co rút hoàn toàn.

Do không thể duỗi thẳng chân để đi lại, K. phải dùng tay bò và nhảy lò cò. Em ngày càng tự ti với bạn bè và khó khăn trong sinh hoạt.

Tháng 9 vừa qua, đoàn công tác của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM đến hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, tiếp nhận thăm khám cho bé K.

Nhận định đây là ca khó, ê-kíp bác sĩ của 2 bệnh viện quyết định phẫu thuật để K. có thể đứng lên, đi lại và giúp em hết mặc cảm.

Ê-kíp tiến hành cắt bỏ sẹo dính, giải phóng co rút vùng khoeo chân trái, xoay vạt da che phủ vùng mất da và ghép da. Ca phẫu thuật tiến hành cẩn trọng, tránh tổn thương mạch máu và thần kinh vùng khoeo.

BSCKII Lê Minh Hoan, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết, đến nay, da ghép và vạt da đã sống hoàn toàn. Chân của bé cũng duỗi khoảng 150 độ.

Bệnh nhi được tập vật lý trị liệu và mang nẹp ban đêm để tránh co rút khoeo chân tái phát.

Cũng trong chuyến công tác, đoàn chuyên gia Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM đã hỗ trợ chuyên môn, khám khoảng 100 bệnh nhân và mổ cho 10 trường hợp khó. Đây là công tác hỗ trợ chuyên môn thường xuyên giữa bệnh viện nhiều năm qua.

GIAO LINH