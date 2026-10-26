Bệnh viện Trung ương Huế xác lập kỷ lục bảo quản tạng tại Việt Nam

Sáng 26-10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa ghi dấu ấn mới trong lĩnh vực ghép thận khi thực hiện thành công liên tiếp hai ca ghép có sử dụng công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort.

Công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort của Bệnh viện Trung ương Huế

Theo PGS. Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu A thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong 2 ca ghép thận lần này, ca ghép ngày 15-10 đánh dấu hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy thử thách. Trong đó, thời gian thiếu máu lạnh của thận ghép lên đến khoảng 18 giờ đồng hồ. Đây là con số kỷ lục về thời gian bảo quản tạng tại Việt Nam trong điều kiện khoảng cách xa, kết hợp nhiều phương tiện vận chuyển.

Công nghệ bảo quản tạng bằng máy LifePort của Bệnh viện Trung ương Huế

Để tiếp nhận tạng từ người hiến chết não 22 tuổi tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, ê-kíp Bệnh viện Trung ương Huế di chuyển bằng ô tô xuyên đêm từ Huế vào Gia Lai.

Sau khi được lấy, quả thận được bảo quản bằng máy LifePort, vận chuyển bằng đường hàng không qua hai chặng Pleiku – TPHCM và TPHCM – Huế nhằm rút ngắn thời gian.

Trải qua chặng đường vận chuyển kéo dài, song thận ghép từ người chết não cho một bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện Trung ương Huế ngay sau khi tái tưới máu đã hồng hào, căng chắc và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Hiện chức năng thận của người bệnh nhận thận đang phục hồi rất tốt và ổn định.

Ghép thận từ người chết não ở Gia Lai cho một bệnh nhân tại Huế

LifePort là hệ thống bảo quản thận bằng phương pháp tưới dung dịch bảo quản liên tục ở nhiệt độ thấp, trong chuyên môn gọi là Hypothermic Machine Perfusion – HMP. Khác với phương pháp truyền thống là rửa thận bằng dung dịch bảo quản rồi ngâm lạnh, LifePort sử dụng máy bơm để đưa dung dịch bảo quản lạnh liên tục qua hệ thống mạch máu của quả thận, giúp hạn chế tổn thương tế bào trong thời gian chờ ghép.

VĂN THẮNG