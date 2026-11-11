Tự ý ngừng thuốc đái tháo đường, người đàn ông nguy kịch

Hai bệnh nhân đái tháo đường, trong đó có người mới 33 tuổi, phải nhập viện sau thời gian tự ý ngừng thuốc điều trị. Đáng chú ý, một trường hợp rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đái tháo đường bị biến chứng. Ảnh: THÚY QUỲNH

Ngày 11-11, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết vừa tiếp nhận ông T.V.H., 55 tuổi, có tiền sử đái tháo đường típ 2, tăng huyết áp và suy tuyến thượng thận do thuốc. Do lo ngại tác dụng phụ và ngại tiêm insulin, ông tự ý ngừng thuốc theo đơn, chuyển sang sử dụng các bài thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đường huyết tăng cao, biến chứng tăng áp lực thẩm thấu máu, viêm mô tế bào dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Sau khi được hồi sức tích cực, sử dụng kháng sinh, bù dịch, điện giải và kiểm soát đường huyết, người bệnh đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám, theo dõi sau khi qua cơn nguy kịch. Ảnh: THÚY QUỲNH

Một trường hợp khác là nam bệnh nhân 33 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, mất nước sau hơn 2 tháng tự ý ngừng thuốc điều trị đái tháo đường. Kết quả xét nghiệm ghi nhận đường huyết tăng cao bất thường, cần được kiểm soát và xây dựng kế hoạch điều trị lâu dài.

BS Nguyễn Công Bình, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết việc bỏ điều trị kéo dài có thể khiến người bệnh gặp các biến chứng cấp tính như tăng áp lực thẩm thấu máu, nhiễm toan ceton, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có nguy cơ tổn thương não, hôn mê, suy đa phủ tạng, thậm chí tử vong.

Đáng lưu ý, với người mắc đái tháo đường từ khi còn trẻ, việc không kiểm soát tốt đường huyết có thể dẫn đến tổn thương mắt, thận, thần kinh và mạch máu. Những biến chứng này làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí hoại tử chi, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, khả năng lao động và chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý ngừng thuốc, giảm liều hoặc thay thế thuốc bằng các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng. Khi gặp tác dụng phụ hoặc khó khăn trong quá trình điều trị, cần trao đổi với bác sĩ để được tư vấn, điều chỉnh phù hợp. Bệnh nhân cần duy trì chế độ ăn uống, vận động hợp lý, theo dõi đường huyết và tái khám định kỳ.

NGỌC DUNG