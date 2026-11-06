Hơn 10.000 lượt bệnh nhân mắc rối loạn tiểu tiện, bệnh lý niệu nữ mỗi năm

"Mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hơn 10.000 lượt bệnh nhân mắc các bệnh lý rối loạn tiểu tiện, niệu nữ và niệu chức năng. Đáng lưu ý, nhiều phụ nữ còn e ngại thăm khám do tính chất tế nhị của bệnh, ảnh hưởng kéo dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống"

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật cho người bệnh rối loạn tiểu tiện

Đó là thông tin được PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân chia sẻ tại hội thảo “Tập huấn toàn diện về Niệu nữ chuẩn Châu Âu năm 2026” do Bệnh viện Bình Dân phối hợp cùng Hội Tiết niệu Châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam (VUNA) tổ chức vào ngày 6-11.

Theo PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, các bệnh lý như bàng quang tăng hoạt, tiểu không tự chủ, sa tạng chậu, đau vùng chậu mạn tính và nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái phát không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, sự tự tin và đời sống gia đình của phụ nữ.

Tuy nhiên, nhiều người bệnh có tâm lý chịu đựng, ngại chia sẻ triệu chứng hoặc chưa được tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán, điều trị chuyên sâu. Trong khi đó, việc điều trị các bệnh lý này đòi hỏi đánh giá toàn diện, xác định đúng nguyên nhân và phối hợp giữa các chuyên khoa tiết niệu, sản phụ khoa, phục hồi chức năng nhằm lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

"Chăm sóc sức khỏe niệu nữ không chỉ dừng lại ở điều trị triệu chứng mà cần kết hợp chẩn đoán, đánh giá chức năng, can thiệp phù hợp và phục hồi lâu dài. Việc cập nhật hướng dẫn quốc tế, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và tăng cường phối hợp đa chuyên khoa sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giúp phụ nữ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn", PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng thông tin.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các diễn giả danh tiếng quốc tế như GS-BS Enrico Finazzi Agrò, Chủ tịch Chi hội Niệu chức năng thuộc Hội Tiết niệu Châu Âu (EAU Functional); GS-TS-BS Elisabetta Costantini, Trưởng Khu phức hợp Niệu Phụ khoa, Bệnh viện Santa Maria Terni (Ý); GS-TS-BS Ester Illiano, Đại học Perugia (Ý) cùng các chuyên gia từ Philippines và Việt Nam đã cập nhật các xu hướng điều trị, chăm sóc hiện đại trong lĩnh vực niệu nữ, niệu chức năng như: tiêm botulinum toxin vào bàng quang, điều biến thần kinh, ứng dụng phẫu thuật robot trong tái tạo sàn chậu, cũng như phòng ngừa và xử trí biến chứng sau phẫu thuật.

Khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày (6 và 7-11) với 18 bài giảng chuyên sâu, tập trung vào cập nhật chẩn đoán và điều trị bàng quang tăng hoạt (OAB), tiểu không tự chủ khi gắng sức (SUI), sa tạng chậu (POP) và đau vùng chậu mạn tính (CPP). Chương trình được thiết kế nhằm kết nối kiến thức nền tảng với thực hành lâm sàng, từ đánh giá ban đầu, lựa chọn phương pháp điều trị đến theo dõi và phục hồi chức năng.

THÀNH AN