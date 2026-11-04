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Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 30 xe lăn và 4 máy lọc nước hỗ trợ người bệnh

SGGPO

Ngày 4-11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 30 xe lăn và 4 máy lọc nước do Chi bộ Sản xuất 2, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC trao tặng. Những phần quà thiết thực góp phần bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc và hỗ trợ người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 30 xe lăn và 4 máy lọc nước hỗ trợ người bệnh.
Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận 30 xe lăn và 4 máy lọc nước hỗ trợ người bệnh.

Trong đó, 30 xe lăn sẽ được bệnh viện sử dụng để hỗ trợ người bệnh gặp khó khăn trong vận động, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và những trường hợp cần trợ giúp di chuyển trong quá trình khám, chữa bệnh. Cùng với đó, 4 máy lọc nước góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước uống của người bệnh và thân nhân trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

PGS.TS.BS. Phạm Thế Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, những phần quà thiết thực này góp phần bổ sung phương tiện, trang thiết bị phục vụ người bệnh, đồng thời lan tỏa trách nhiệm và sự chung tay của doanh nghiệp đối với ngành y tế địa phương,

Thời gian qua, sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đã góp phần giúp bệnh viện nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến môi trường khám, chữa bệnh thân thiện và tiện nghi hơn.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Máy lọc nước Điều kiện sinh hoạt Xe lăn Người khuyết tật Người bệnh Người cao tuổi Thân nhân Nước uống

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