Nam sinh 23 tuổi tập đi trở lại sau chấn thương tủy sống nặng

Sau hơn 6 tháng điều trị và phục hồi chức năng, nam sinh 23 tuổi, quê Khánh Hòa đã có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân, dù trước đó bị yếu liệt hai chân do tai nạn lao động.

Nguyễn Tấn Phát điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM (Ảnh: BVCC)

Ngày 10-11, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM cho biết, vừa điều trị, phục hồi khả năng đi lại cho nam sinh Nguyễn Tấn Phát (23 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa) bị chấn thương tủy sống nặng.

Trước đó, khi đang là sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn TPHCM, Nguyễn Tấn Phát không may gặp tai nạn trong lúc làm thêm, ngã từ độ cao 6m. Tai nạn khiến nam sinh bị gãy vỡ thân đốt sống ngực, tổn thương tủy sống nặng, kèm tràn dịch màng phổi. Em được phẫu thuật cố định cột sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, hai chân của bệnh nhân yếu liệt, gần như mất khả năng vận động và được chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM để tiếp tục điều trị. Thời điểm nhập viện, Phát đau lưng dữ dội, không thể tự xoay trở hoặc thực hiện các sinh hoạt cá nhân. Tình trạng nhiễm trùng vết mổ và loét tì đè vùng lưng khiến quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.

Sau khoảng 2 tháng chủ yếu nằm tại giường để điều trị vết thương, bệnh nhân được triển khai chương trình phục hồi chức năng với các bài tập vận động hai chân, tăng sức mạnh cơ, kiểm soát tư thế, giữ thăng bằng, tập đứng và tập đi. Nhờ kiên trì tập luyện, kết hợp chăm sóc và điều trị, khả năng vận động của Phát từng bước cải thiện, được xuất viện khi đã có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM thăm hỏi, động viên người bệnh trước khi xuất viện

Theo PGS-TS-BS Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM, kết quả điều trị cho thấy vai trò quan trọng của việc phối hợp đa chuyên khoa, xây dựng chương trình phục hồi chức năng phù hợp với tình trạng người bệnh, cùng sự kiên trì tập luyện và hỗ trợ từ gia đình.

Đối với người bệnh tổn thương tủy sống, quá trình phục hồi chức năng cần được thực hiện liên tục, theo dõi sát khả năng vận động và điều chỉnh bài tập theo từng giai đoạn. Mức độ hồi phục phụ thuộc vào tính chất, mức độ tổn thương và đáp ứng điều trị của từng người bệnh.

Chia sẻ trước khi xuất viện, Phát cho biết mong muốn đến đầu năm 2027 có thể đi lại bình thường, trở lại TPHCM hoàn tất chương trình đại học, nhận bằng tốt nghiệp và tìm kiếm việc làm. Bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục hướng dẫn bệnh nhân tập luyện, theo dõi sức khỏe tại nhà nhằm duy trì kết quả phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

THÀNH AN