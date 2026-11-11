Các bác sĩ da liễu Việt Nam được trao chứng nhận Fellow của Hội Hàn lâm Da liễu châu Á tại RCD 2026, ghi nhận những đóng góp chuyên môn và mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác quốc tế.

Bác sĩ Việt Nam nhận chứng nhận Fellow AADV tại RCD 2026. Ảnh: NGỌC DUNG

Chiều 11-11, trong khuôn khổ Hội nghị Da liễu khu vực châu Á – châu Úc lần thứ 27 (RCD 2026) tại Hà Nội, Hội Da liễu Việt Nam tổ chức lễ công nhận và trao chứng nhận Fellow của Hội Hàn lâm Da liễu châu Á (AADV) cho hơn 80 hội viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, nhấn mạnh việc các hội viên được công nhận Fellow AADV là dấu mốc đáng ghi nhận trong quá trình hội nhập của chuyên ngành Da liễu Việt Nam. Chứng nhận này ghi nhận đóng góp chuyên môn của các bác sĩ, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và kết nối với cộng đồng quốc tế.

Fellow AADV là tư cách hội viên dành cho các bác sĩ da liễu có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của chuyên ngành. Các ứng viên được hội da liễu quốc gia đề cử và phải được Ban lãnh đạo AADV xem xét, thông qua. Qua đó, bác sĩ có thêm điều kiện tham gia mạng lưới chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và kết nối với đồng nghiệp trong khu vực.

Trao chứng nhận Fellow AADV cho các bác sĩ da liễu Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

BS Nguyễn Tiến Thành, Phó khoa Bệnh tự miễn, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết AADV tạo mạng lưới để các bác sĩ trao đổi, hội chẩn ca bệnh khó và chia sẻ kinh nghiệm điều trị với đồng nghiệp quốc tế. Sự kết nối này đặc biệt hữu ích trong điều trị các bệnh da phức tạp. Trở thành Fellow AADV không chỉ giúp bác sĩ có thêm cơ hội học hỏi mà còn khuyến khích hội viên đóng góp, thúc đẩy hợp tác chuyên môn.

Tối cùng ngày, Hội nghị Da liễu khu vực châu Á – châu Úc lần thứ 27 khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị do Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp với Hội Da liễu Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 14-11, thu hút hơn 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Chương trình có 44 phiên khoa học chuyên đề, 2 phiên toàn thể cùng nhiều hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu. Các nội dung tập trung cập nhật tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị vảy nến, viêm da cơ địa, trứng cá, bệnh da tự miễn, ung thư da và các phương pháp mới như liệu pháp sinh học, điều trị đích.

NGỌC DUNG