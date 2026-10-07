Xã hội

Cháy cửa hàng xe máy ở TPHCM, 2 người bị thương

SGGPO

Sáng 7-10, Công an phường Bình Tân (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người bị thương tại một cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú.

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Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Hơn 3 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại cửa hàng xe máy rộng khoảng 300m2. Nhiều người hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

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Hiện trường vụ cháy

Tại hiện trường, nhiều tài sản trong cửa hàng xe máy bị thiêu rụi, mái nhà và khung thép đổ sụp. Hai căn nhà kế bên cũng bị cháy lan, hư hỏng nhiều tài sản. Vụ cháy khiến 2 người bị thương.

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NGUYỄN TÂN

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cháy cửa hàng xe máy 2 người bị thương công an TPHCM điều tra cảnh sát PC07

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