Nhiều tuần qua, hồ điều hòa Bàu Sen (phường Vũng Tàu) xuất hiện tình trạng tảo chết, phân hủy, gây mùi hôi tanh, ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh.

Ô nhiễm môi trường tại hồ điều hòa Bàu Sen

Công nhân Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan phải thu gom rác, xác tảo, khơi thông cống thoát nước. Mỗi ngày, lực lượng này thu gom khoảng 6 xuồng tảo và rác, mỗi xuồng nặng 3,5-4 tấn.

Theo ông Đỗ Lượng, Phó phụ trách Phòng Kế hoạch, Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, tảo lam thường chết sau những ngày nắng nóng kéo dài.

Việc thu gom trên bề mặt chưa giải quyết được nguyên nhân ô nhiễm. Cần sớm đánh giá chất lượng nước, xác định nguồn gây ô nhiễm và có giải pháp xử lý lâu dài, bảo vệ môi trường hồ Bàu Sen.

MINH TÂM