Người tham gia giao thông từ đường Tôn Thất Tùng (phường Bến Thành) ra đường Nguyễn Thị Minh Khai, khi đến ngã ba sẽ lúng túng vì biển báo cấm rẽ trái không có hiệu lực và đang bị che lại.

Tuy nhiên, cách ngã ba khoảng 50m (trước số 100 đường Tôn Thất Tùng) lại có băng rôn thông báo kể từ ngày 10-10-2026 cấm rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đây là phương án điều tiết giao thông trước đây và không thực hiện, nhưng thông báo chỉ dẫn lại không được thu hồi, làm người đi đường bối rối. Cơ quan chức năng cần thu hồi thông báo chỉ dẫn để người dân lưu thông thuận tiện.

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