Bác sĩ Chiêm Quốc Thái bác yêu cầu chia tài sản “khủng"

Chiều 10-9, TAND Khu vực 2, TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn Vũ Thụy Hồng Ngọc (48 tuổi) và bị đơn Chiêm Quốc Thái (52 tuổi, bác sĩ thẩm mỹ). Tại phiên tòa, bà Ngọc vắng mặt; ông Chiêm Quốc Thái có mặt cùng luật sư và người đại diện theo ủy quyền.

Thay đổi yêu cầu phân chia hơn 1.200 tỷ đồng

Theo đơn khởi kiện, khối tài sản bà Vũ Thụy Hồng Ngọc yêu cầu phân chia gồm doanh nghiệp, bất động sản, ô tô và tiền gửi ngân hàng, với tổng giá trị tạm tính hơn 1.200 tỷ đồng. Phía nguyên đơn cho rằng, đây là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân với ông Chiêm Quốc Thái.

Tuy nhiên, tại tòa đại diện nguyên đơn xin rút yêu cầu chia 1/2 giá trị Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa Thẩm mỹ Việt Mỹ, được tạm tính khoảng 380 tỷ đồng; 3 ô tô Mercedes-Benz S500, Audi Q7 và Maybach, tổng giá trị tạm tính 18,7 tỷ đồng; 3 tài khoản đứng tên Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ.

Đồng thời, phía bà Ngọc bổ sung yêu cầu khởi kiện, đề nghị tòa tuyên vô hiệu 7 hợp đồng chuyển nhượng tài sản của ông Thái với người khác trong thời gian hôn nhân.

Theo phía nguyên đơn, bà Ngọc và ông Thái đăng ký kết hôn tại Hoa Kỳ ngày 1-9-2011, sau đó được ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TPHCM ngày 14-12-2015. Cuối năm 2015, bà Ngọc khởi kiện yêu cầu ly hôn và chia tài sản chung tại TAND quận 1. Do phát sinh vấn đề về tài sản ở nước ngoài, vụ việc được chuyển đến TAND TPHCM giải quyết.

Trong thời gian này, ông Thái thực hiện thủ tục yêu cầu tuyên bố vô hiệu hôn nhân tại Tòa Thượng thẩm bang California (Hoa Kỳ). Năm 2018, tòa án này ban hành án lệnh tuyên bố vô hiệu hôn nhân giữa hai người. Sau đó, bà Ngọc yêu cầu TAND TPHCM không công nhận tại Việt Nam các án lệnh của tòa án California.

Tháng 6-2022, TAND TPHCM chấp nhận yêu cầu của bà Ngọc. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm ngày 29-12-2022, TAND Cấp cao tại TPHCM chấp nhận một phần kháng cáo của ông Thái. Theo đó, tòa không chấp nhận yêu cầu của bà Ngọc về việc không công nhận phần giải quyết quan hệ hôn nhân trong các án lệnh của tòa án California; không công nhận phần giải quyết về tài sản trong các án lệnh này.

"Hôn nhân giả tạo"

Lập luận phản tố, phía ông Thái trình bày, giữa ông và bà Ngọc không tồn tại quan hệ hôn nhân hợp pháp, do đó không phát sinh sở hữu chung đối với tài sản hôn nhân. Theo phía bị đơn, giữa hai người là hợp đồng hôn nhân giả tạo, đã bị Tòa án Thượng thẩm California tuyên vô hiệu theo bản án hồi năm 2018.

Ông Thái cũng bác bỏ quan hệ hôn nhân thực tế với bà Ngọc. Đối với trình bày của bà Ngọc cho rằng hai người chung sống từ năm 2008 đến năm 2014, ông Thái cung cấp các tài liệu cư trú thể hiện ông chưa từng đưa bà Ngọc về sống chung tại nhà riêng, mà bà Ngọc chỉ được cho tạm trú tại địa điểm văn phòng thuê cùng với các nhân viên.

Từ các căn cứ này, phía ông Thái cho rằng đây không phải là vụ án tranh chấp tài sản chung vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình, mà là tranh chấp tài sản chung theo pháp luật dân sự.

Theo bị đơn, để yêu cầu chia tài sản chung dân sự, bà Ngọc có nghĩa vụ phải chứng minh được giữa hai bên có thỏa thuận góp vốn, tỷ lệ góp vốn, mục đích hình thành tài sản chung và căn cứ xác lập quyền sở hữu chung. Bị đơn cho rằng toàn bộ các tài sản tranh chấp đứng tên ông đều thuộc sở hữu hợp pháp của ông, không có bất kỳ văn bản hay thỏa thuận nào ghi nhận bà Ngọc là đồng sở hữu.

Bên cạnh đó, ông Thái còn yêu cầu bà Ngọc phải trả tổng cộng hơn 50 tỷ đồng gồm các khoản tiền kèm lãi tạm tính mà bà Ngọc đã rút từ các tài khoản ngân hàng của ông, tiền bồi thường thiệt hại do bà Ngọc yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng quy định pháp luật.

Sau một buổi xét hỏi, HĐXX quyết định tạm ngừng phiên tòa để các bên thu thập tài liệu, chứng cứ. Dự kiến, phiên tòa mở lại vào ngày 29-9.

Ý LINH - SONG MAI